停砍公教年金大戰 李來希批民進黨「自知理虧」：卑微訴求應通過

聯合新聞網／ 綜合報導
國民黨立院黨團書記長羅智強（中）、首席副書記長林沛祥（右）、立委牛煦庭（左）等，上午在黨團舉行「停砍公教年金修法啟動! 爭公道! 要尊嚴!」記者會。牛煦庭批評，2017年民進黨政府以年金改革為名，行鬥爭之實。當然並非理性討論，鼓動社會情緒、挑動世代對立。記者黃義書／攝影
國民黨立院黨團將「停砍公教年金」列為本會期優先法案，黨團今（22）日召開記者會表示，這次修法主張的是「停砍」，而非恢復2017年改革前的標準，目標在於阻止文官體系崩潰、爭取公平對待，並保障公教人員退休生活。對此，民進黨則批評，若法案通過，真正受害的將是年輕公務員、公立學校教職員與國家財政，因停砍將使退休基金提前破產，增加國庫負擔。

民進黨進一步指出，國民黨推動「反年改」法案，恐使國家在未來5年內需額外支出超過新台幣2300億元，導致公教退休基金分別在2042年與2040年提前破產。民進黨發言人吳崢更質疑，國民黨此舉是「慷納稅人之慨」，拿國庫資金進行特定族群的政治買票。

對此，全國公務人員協會前理事長李來希在臉書發文痛批，民進黨「明知理虧」，在野黨提出的修法內容正當合理，對在職與退休人員一體適用，未獨厚任何業別，也不存在違憲疑慮，修法審查勢不可擋，但民進黨卻運用民粹力量試圖阻撓。

他指出，為因應高漲物價、維持退休後購買力，勞工基本工資已連續十年調升，各行各業薪資與福利也同步改善，唯獨退休軍公教人員退養所得逐年下滑。除了年改首年被砍15%至20%，之後還要再連續十年遞減，導致許多退休人員憂心晚年生活無保障。

李來希表示，在野黨提出的修法訴求並未增加國家預算支出，屬於合理調整，「輿論多半認同這項訴求，若無意外，這樣卑微的修法應可順利通過」。他呼籲，民進黨應尊重各族群的生存需求，「該改就改、該給就給」，凡能增進民眾福祉的法案都應支持。李來希最後直言，民進黨面對這項「卑微又合理」的訴求，已「黔驢技窮」。

民進黨 國民黨 李來希 軍公教 公務員 年金改革

