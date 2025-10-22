人事總處：政府用人均符員額法 無大量增政務人員

媒體評論指「中央政府人力崩壞、聘僱暴增、政務膨脹與酬庸橫行」，行政院人事行政總處澄清指出，政府用人均符合中央政府機關總員額法規範，聘僱人員整體均未超過職員總數的5%，也無聘僱取代常任職務，且絕無大量增加政務人員。

媒體評論今天指「中央政府人力崩壞、聘僱暴增、政務膨脹與酬庸橫行」，人事總處透過新聞稿澄清指出，115年中央政府機關總預算案所列聘僱人數為1萬6375人，非報導所稱達4萬人，且聘僱人員進用比率分別為4.7%及3.8%，整體均未超過職員5%，政府用人均符合中央政府機關總員額法的員額管理規範。

對於評論質疑「聘僱取代常任職務」，人事總處說明，報導所稱與事實不符，近10年中央政府機關聘僱淨增599人，僅占總數比率0.2%，若以明年度來看，職員預算員額占總數比率近88%，相比近10年增加2713人。

人事總處表示，聘僱人員近年增加的原因是為辦理專業性、特殊性業務，如AI智慧政府建置、辦理打詐等業務進用法官助理、食安稽核、文資保存等，以及因應新設機關或行政法人籌備、階段性任務需要，如毒品檢驗、資訊系統建置初期、個人資料保護委員會籌備處等。

人事總處強調，政府提供服務日趨多元複雜，各機關為提升行政效能及公共服務品質，才會依業務性質擇定人力類型，透過多元彈性運用人力，增進業務與人力契合度。

評論也批評政府新增政務及涉密聘僱人員約1000人，人事總處則解釋，這僅是加強現職人員查核，擴大查核範圍，並未增加聘僱人力。

對於評論質疑「中央政府政務人員數量大量膨脹」，人事總處指出，中央三級機關首長以常務、政務雙軌進用方式現行僅有7個，並非報載所稱增加20多名，且現行雙軌進用的規定均係經過立法院審議通過，相關說法不符事實。

人事總處表示，未來將持續透過員額評鑑，促請機關釐定既有組織分工、業務辦理方式、人力配置的合理性，並持續推動工作流程簡化、資訊化、去任務化，與通盤審視階段性任務及聘僱業務計畫完成情形，要求機關確實按業務消長，滾動檢討現有聘僱人員進用情形。

