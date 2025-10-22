快訊

比藝人還搶鏡！坤達拘提畫面「檢察官顏值」網歪樓

直播／輝達要來了！T17、18地上權案 新壽宣布返回支付相關成本後同意合意解約

非洲豬瘟影響！乾杯「停售豬五花」、鼎泰豐「改用冷藏、冷凍豬肉」

聽新聞
0:00 / 0:00

【重磅快評】擋光電又秒變代言人 郭國文真是太神奇了

聯合報／ 主筆室
網路瘋傳水庫光電使用化學藥劑清洗訊息，繼七大光電產業公協會揚言蒐證提告後，綠委郭國文指藍委謝龍介也造謠，他已派人至警局告發謝違反社維法。圖／聯合報系資料照片
網路瘋傳水庫光電使用化學藥劑清洗訊息，繼七大光電產業公協會揚言蒐證提告後，綠委郭國文指藍委謝龍介也造謠，他已派人至警局告發謝違反社維法。圖／聯合報系資料照片

光電板爭議漫天，綠委郭國文儼然業者代言人，批藍委造謠用清潔劑洗光電板，即使業者報案，他還是派人再告；但尷尬的是，環境部信誓旦旦說光電板沒有重金屬汙染，卻被抓包未驗塑膠微粒，更有從業人員在爆料業界普遍使用清潔劑；最不堪的是，郭說水庫光電板始自馬英九時代，根本把蔡英文當塑膠，還真是兩面不討好。   

媒體報導，烏山頭水庫設置太陽光電板面積逾10公頃，2022年5月開始運作，民眾遠眺水庫鋪設大片光電板，認為影響水庫美感，更有人曾目睹業者清洗光電板，有網紅直接爆料「烏山頭水庫上面的光電板，清潔工人直接用藥水清洗」，引來社會關注。

由於丹娜絲颱風已炒熱光電板汙染話題，接著社群媒體及網路平台瘋傳水庫光電使用化學藥劑清洗訊息，七大光電產業公協會發表聯合聲明「警告」各界停止散播謠言，並揚言蒐證提告；綠委郭國文更把光電板議題當選戰打，指藍委謝龍介造謠，雖業者已報案，他也派人至警局告發謝違反社維法，要警方速辦。

光電板或水庫光電板有無汙染是科學問題，有無使用清潔劑是證據問題。如果業者已報案，那就進入司法程序，有無汙染不是誰說了算，要看化驗的結果。期間環境部一再表示光電板不會有汙染，但在藍委追問下，才說目前目前只檢測重金屬，至於溶在水中的塑膠微粒尚在實驗室階段，

塑膠微粒可能對人體可能造成的危害不可小覷，文獻記載包括會引起慢性發炎、誘導氧化壓力、干擾內分泌系統，並可能增加心血管疾病、中風的風險，甚至與失智症有關。換句話說，官方說光電板沒汙染，恐怕言之過早。

再者，光電業者報案及郭國文提告之後，經濟部駁斥業者用藥水清洗光電板的說法，並強調契約明文規範不可使用清潔劑清洗光電板，但卻有立委提出有從業人員在社群媒體稱業界普遍使用粉紅豹外牆清潔劑清洗光電板，質疑經濟部說謊不打草稿。經濟部回應，將了解太陽能板清洗劑流向，未來2個月也會訂立統一的清洗標準。

要知道的是，粉紅豹外牆清潔劑的主要成分是複合酸配方，專門用於清除外牆頑強汙垢，例如水垢、鏽斑和碳化物，由於是強酸配方，使用時需小心，並避免接觸玻璃和一般白鐵材質，能否用於光電板清洗，是否汙染水土壤，已無庸多言。

進一步言，粉紅豹外牆清潔劑在一般人認知中和藥水幾是同義詞，如果沒有此事，經濟部何須表示要再去了解清洗劑的流向？如果如業者所言，光電板都是用清水清洗，為何經濟部還要在2月內訂清洗標準？經濟部到底在打臉誰？

民進黨要推展綠能，但連光電板都搞不定，眼見光電板清洗引發爭議，郭國文馬上提告謝龍介造謠，又說水庫設置光電板政策的是在前總統馬英九任內推動，馬上被網友譏諷「真的很會推卸責任」、「馬英九推動？他還沒下台嗎？你當蔡英文全面執政8年是塑膠的？」

更絕的是，郭國文奮力為光電業者發聲，被藍委龍介質疑是光電業者的「門神」，郭國文大力反擊，還說兩年前台南大潮溝光電案就是他擋下來的，因為七股大潮溝設置光電板會影響當地生活、生態與生計。為地方發聲，郭國文一副正義澟然模樣。

只是，七股大潮溝光電案是水面光電板，原計畫設在蚵農養殖用的水域上，如果設在七股會影響當地生活、生態與生計，那設在烏山頭水庫的水面光電板就不影響台南人的生活、生態與生計？

眾所周知，烏山頭水庫除了農業灌溉，每天還可供應台南35萬立方公尺的民生用水。台南每日民生與產業總用水量約為也不過97萬立方公尺，烏山頭水庫的貢獻逾三分之一，難道郭國文不覺得重要嗎？郭一會兒阻擋光電，一會兒又是光電代言人，這種光電人生真是太神奇了。

光電板 烏山頭水庫 郭國文 馬英九 塑膠微粒

延伸閱讀

鄭麗文拿下最高票！國民黨主席選舉台南投票率約3成 謝龍介這樣說

郭國文告發謝龍介：散布光電板謠言 立委無造謠免責權

影／郭國文指國民黨蔡育輝烏山頭光電板前比讚現在又洗風向 蔡反擊郭抹黑

烏山頭水庫光電案爭議延燒 「比讚」照引爆藍綠民代互槓

相關新聞

綠營首波縣市長提名名單！林國漳喊贏回宜蘭光榮感 何欣純讚「眼光好」

民進黨中執會今天通過第1梯次縣市長提名，名單為台中市何欣純、宜蘭縣林國漳、台東縣陳瑩、嘉義市王美惠。林國漳表示，宜蘭即將...

爭選縣長遭綠派系正國會除名 前彰化市長邱建富：沒對不起任何人

民進黨內派系正國會發出今聲明表示，決議推舉民進黨立委黃秀芳投入民進黨2026年彰化縣長初選，彰化市前市長邱建富仍執意違反...

停砍公教年金大戰 李來希批民進黨「自知理虧」：卑微訴求應通過

國民黨立院黨團將「停砍公教年金」列為本會期優先法案，黨團今（22）日召開記者會表示，這次修法主張的是「停砍」，而非恢復2017年改革前的標準，目標在於阻止文官體系崩潰、爭取公平對待，並保障公教人員退休生活。對此，民進黨則批評，若法案通過，真正受害的將是年輕公務員、公立學校教職員與國家財政，因停砍將使退休基金提前破產，增加國庫負擔。

川普稱2027前中共不會攻台？ 張競：鋪陳與北京對話氛圍與談判前提

美國總統川普表示「不認為中國大陸可能在2027年攻台」，中華戰略學會資深研究員張競指出，川普的說法不無可能是刻意向北京示...

民進黨提名角逐嘉義市長 王美惠：希望我能成為鄉親的驕傲

民進黨中執會下午開會後，宣布4縣市首波縣市長提名人選，確定由立法委員王美惠代表黨角逐2026年嘉義市長。民進黨主席賴清德...

人事總處：政府用人均符員額法 無大量增政務人員

媒體評論指「中央政府人力崩壞、聘僱暴增、政務膨脹與酬庸橫行」，行政院人事行政總處澄清指出，政府用人均符合中央政府機關總員...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。