爭選縣長遭綠派系正國會除名 前彰化市長邱建富：沒對不起任何人

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
民進黨內派系正國會發出今聲明表示，決議推舉民進黨立委黃秀芳投入民進黨2026年彰化縣長初選，彰化市前市長邱建富仍執意違反會員大會決議，嚴重違反組織紀律，決策會議已在10月21日一致通過予以除；對此邱建富感謝正國會多年來的合作，決定此刻回到人民身邊。

邱建富爭取代表民進黨參選下屆彰化縣長選舉，今天親自前往民進黨中央黨部，正式遞交彰化縣長參選意願表，展現堅定決心，強調他再度出發，為彰化的未來全力以赴。

面對派系變化，邱建富表示，感謝正國會多年來的合作，也感念一路相挺的夥伴們，但此刻最重要的，是回到人民身邊。他說，過去無論是禮讓縣長或立委，我都全力以赴、沒有怨言。這些年他走遍每一個鄉鎮，看到的是鄉親對未來的期待，他沒有對不起任何人，更不忘記彰化交付給我的責任。

邱建富強調，近期民調顯示他在黨內外都具備最高支持度，這是彰化民意最直接的回應。「我深信彰化需要的不只是政黨競爭的勝利，而是一個能團結大家、帶領地方持續進步的縣長。」

