NCC委員被提名人黃葳威：國際OTT應在地化、播出一定比率台灣內容

國民黨立院黨團將「停砍公教年金」列為本會期優先法案，黨團今（22）日召開記者會表示，這次修法主張的是「停砍」，而非恢復2017年改革前的標準，目標在於阻止文官體系崩潰、爭取公平對待，並保障公教人員退休生活。對此，民進黨則批評，若法案通過，真正受害的將是年輕公務員、公立學校教職員與國家財政，因停砍將使退休基金提前破產，增加國庫負擔。

2025-10-22 16:27