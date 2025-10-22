推動「停砍」公教年金而非恢復 國民黨團：請賴總統收手
國民黨立院黨團將停砍公教年金列為本會期優先法案，立法院司法委員會日前也排審相關修法草案，國民黨團今開記者會表示，這次修法是「停砍」，而非恢復2017年改革前的標準，藉此達到阻止文官崩潰、爭取公平對待、保障公教生活等目標；這是「找回信任」，而非走回頭路，現在保障公教老年尊嚴，就是保障年輕人的未來信心。
立法院司法及法制、教育及文化委員會聯席會議，已於20日併案審查國民黨團及國民黨立委翁曉玲等人所提「公立學校教職員退休資遣撫卹條例」修正草案，國民黨團今上午開「停砍公教年金修法啟動！爭公道！要尊嚴！」記者會說明。
國民黨團書記長羅智強表示，國民黨團提出停砍年金有三大目標，一、阻止文官崩潰，二、爭取公平對待，三、保障公教生活。他指出，目前老師嚴重缺員，又如何能培養有競爭力的下一代？其實勞保從2020年開始撥補，但遇到停砍公教年金，民進黨政府就不願撥補780億元，擺明欺負公教，柿子挑軟的吃。國民黨團提修法是停砍而非恢復，是真正的改革，請賴清德總統、民進黨收手。
國民黨團首席副書記長林沛祥抨擊，人民荷包變薄是事實，對於依靠退休金生活的公教人員而言，一波波兇猛的通貨膨脹，讓他們遭受「二次剝奪」，這不只是錢的問題，是尊嚴，更是信任的問題，現在保障公教老年尊嚴，就是保障年輕人的未來信心。
國民黨立委牛煦庭表示，民進黨政府從2017年開始砍公教年金，事實證明年金改革，沒有帶給社會更好的環境，只讓社會更加撕裂，奉獻被羞辱，連帶影響公教人力增補。國民黨團改革草案，實務上容易執行，能讓社會找到和解道路，停止對退休公教的凌遲。
國民黨立委林德福表示，當年民進黨宣稱要「軍公教勞」年金改革，結果是針對軍公教，卻不敢對財務岌岌可危的勞保基金下手。國民黨立委翁曉玲也說，公教不是次等勞工，政府是公教的雇主，必須對他們的退休金制度承擔最後支付的保證責任，也讓現有公教重拾對政府得信賴。
