牽動多年台海戰略 朱立倫指「須強力監督國防特別預算」

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
朱立倫今在立法院第十一屆第四會期黨團幹部佈達授證典禮致詞。記者許正宏／攝影
朱立倫今在立法院第十一屆第四會期黨團幹部佈達授證典禮致詞。記者許正宏／攝影

國防特別預算擬10月底、11月初提出，傳規模高達1.3兆元。國民黨主席朱立倫今天表示，國防特別預算，「金額之大、影響之深」，未來多年將會影響台海的整體國防戰略。國民黨的立場絕對支持國家安全，支持有強而有力的國防；但必須站在民眾、納稅人的角度強力監督。

朱立倫今在立法院第十一屆第四會期黨團幹部佈達授證典禮致詞表示，立法院是國民黨最重要的力量，也是民眾支持的力量，民意是一切的依歸。國民黨雖是在野黨，也是立法院最大黨團，民眾對國民黨的期待就是希望透過立法院通過福國利民的法案以及重要的預算，更要代表民意強力地監督，這是身為立委的天職。

有關總預算以及國防特別預算的審議，朱立倫認為非常關鍵，國民黨的立場絕對支持國家安全，支持有強而有力的國防；但必須站在民眾、納稅人的角度做強力監督。他舉例，11月第一艘潛艦不是應該要下水嗎？讓大家見證花了這麼多經費的第一艘潛艦，但目前看來跳票的機會很高，一再地延宕，對整個國防戰力影響非常大。

朱立倫也表達支持對美的軍事採購，但交付時間不能一再延遲；同時，所謂的「台灣之盾」總金額預算是多少？也必須要嚴格地監督，並全面了解。因為光美方第一階段要打造所謂「台灣之盾」的金額就達5.2兆台幣，那我國的「台灣之盾」到底要花多少錢？國會必須要完全盡到強力監督的角色。

他說，國民黨重視國防，但必須要站在人民的角度。此外，在當前的環境之下，是不是要停砍或檢討軍公教認為對其不公的待遇，國民黨團應該要努力地協商所有在野黨團，也希望執政黨大家共同支持。

