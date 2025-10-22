快訊

影／任內最後一次 國民黨主席朱立倫立院黨團幹部授證

攝影中心／ 記者許正宏／台北即時報導
國民黨今天在黨中央舉行「立法院第十一屆第四會期黨團幹部佈達授證典禮」，這也是黨主席朱立倫（左八）任內最後一次為立院黨團幹部授證。記者許正宏／攝影
國民黨今天在黨中央舉行「立法院第十一屆第四會期黨團幹部佈達授證典禮」，這也是黨主席朱立倫（左八）任內最後一次為立院黨團幹部授證。記者許正宏／攝影

國民黨今天在黨中央舉行「立法院第十一屆第四會期黨團幹部佈達授證典禮」，這也是黨主席朱立倫任內最後一次為立院黨團幹部授證，朱立倫表示，他的任期將劃下句點，他與副主席、秘書長等一級黨務主管，以及各縣市黨部主委、隨主席同進退的黨工將於本月底總辭，11月1日交接，以建立慣例。

國民黨十幾年來，他是第一位完成四年完整任期的主席，「以前沒有這個機會，」這樣才能建立完整慣例。未來在新主席帶領下，國民黨團結、能更強更好，祝福鄭麗文帶領下的國民黨團結勝選。

國民黨今天在黨中央舉行「立法院第十一屆第四會期黨團幹部佈達授證典禮」，黨主席朱立倫（圖）表示，他的任期將劃下句點，他與副主席、秘書長等一級黨務主管，以及各縣市黨部主委、隨主席同進退的黨工將於本月底總辭，國民黨十幾年來，他是第一位完成四年完整任期的主席，「以前沒有這個機會，」這樣才能建立完整慣例。記者許正宏／攝影
國民黨今天在黨中央舉行「立法院第十一屆第四會期黨團幹部佈達授證典禮」，黨主席朱立倫（圖）表示，他的任期將劃下句點，他與副主席、秘書長等一級黨務主管，以及各縣市黨部主委、隨主席同進退的黨工將於本月底總辭，國民黨十幾年來，他是第一位完成四年完整任期的主席，「以前沒有這個機會，」這樣才能建立完整慣例。記者許正宏／攝影
國民黨今天在黨中央舉行「立法院第十一屆第四會期黨團幹部佈達授證典禮」，這也是黨主席朱立倫（圖）任內最後一次為立院黨團幹部授證，朱立倫表示，他的任期將劃下句點，他與副主席、秘書長等一級黨務主管，以及各縣市黨部主委、隨主席同進退的黨工將於本月底總辭，國民黨十幾年來，他是第一位完成四年完整任期的主席，「以前沒有這個機會，」這樣才能建立完整慣例。記者許正宏／攝影
國民黨今天在黨中央舉行「立法院第十一屆第四會期黨團幹部佈達授證典禮」，這也是黨主席朱立倫（圖）任內最後一次為立院黨團幹部授證，朱立倫表示，他的任期將劃下句點，他與副主席、秘書長等一級黨務主管，以及各縣市黨部主委、隨主席同進退的黨工將於本月底總辭，國民黨十幾年來，他是第一位完成四年完整任期的主席，「以前沒有這個機會，」這樣才能建立完整慣例。記者許正宏／攝影

