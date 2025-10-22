因應川習會 林佳龍：美方強調對中互動不會傷害台灣

快訊

聯合報／ 記者張文馨／台北即時報導
外交部長林佳龍。記者黃義書／攝影
美中元首川習會可望下周在南韓登場，外交部長林佳龍今（22日）在立法院外交及國防委員會表示，我方密切關注APEC和川習會的發展，也針對各種想定沙盤推演；台美持續保持密切溝通，美方強調對台堅定支援，「他們跟中國之間的互動不會去傷害到台灣。」

林佳龍說，美國總統川普與中國國家主席習近平是否在南韓碰面還在發展中；川普日前表示，預期在川習會談到台灣議題，林佳龍在立院答覆朝野立委質詢表示，川普是被動回應媒體提問，且川普也說他現在不想談這問題，而是他假設習近平碰了面會想談此事。

林佳龍表示，假設有川習會，美中要談的問題有很多，習近平固然會重視台灣議題，但該場合重點也不在於處理兩岸關係。

此外，林佳龍說，這也不是誰能夠去談的問題，這不是任何總統可以單方面去談的，美國有台灣關係法和六項保證，且都已由國會入法，美國對台政策相當一致；他說，台美關係在川普2.0時代，這一年以來，政策延續性是很清楚的。

林佳龍說，台灣與美方保持密切溝通，美方強調對台堅定支援，且美中互動不會傷害台灣；目前APEC跟川習會都在發展中，我方密切關注，也針對各種想定沙盤推演。

台美迄今未簽署關稅協議，林佳龍說，談判是策略性互動，時間也是談判策略一部分，有些東西急不得；他說，台美關係互惠，目前正在總結報告中，應已有草案。

針對我方代表在APEC期間與外國代表的互動，林佳龍表示，目前與理念相近國的多場場邊會議仍在交涉，若美方有安排與關稅談判有關的人選，應該也會自然接觸。

川習會 台美關係 林佳龍

