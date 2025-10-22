卓榮泰：年改若走回頭路 國家財政會發生困難

國民黨立法院黨團今天宣布啟動停砍公教年金修法。行政院長卓榮泰表示，年金改革制度是希望確保每個世代的公平正義，若走回頭路，國家財政會發生困難，盼維持合理運作制度。

台灣警察專科學校上午舉行慶祝80週年校慶大會，卓榮泰出席並針對國民黨立法院黨團宣布啟動停砍公教年金修法提出看法。

卓榮泰致詞表示，今天是警專80週年，自1945年創校以來迄今，大家在社會進步轉型中扮演重要角色，不論治安、防災和海域安全，都和警專學生、人民生活安全息息相關，學校老師們也都投入專業、畢生經驗投入教學。

由於國際情勢和科學進步非常快速，卓榮泰說，大家都要與時俱進，在知識和技能上迎頭趕上，不要讓宵小有可乘之機，政府也因應推動新的犯罪教學和量能計畫，包括跨領域、實境模擬和法治教學等內容，強化警員的專業能量與現場應變能力。

卓榮泰提到，日前花蓮縣光復鄉馬太鞍溪堰塞湖溢流釀災，許多警消都協助災後救援，展現熱心、專業與熱忱，讓人民感到安心，政府也是最大後盾，國家、社會需要一代一代傳承。

話鋒一轉，卓榮泰表示，政府也關心大家退休後的生活、家庭也要有所照顧，從前總統李登輝時代看到整個國家退休制度，就開始思考、研擬退休制度的改善，希望做到世代的公平正義，當時前考試院長關中曾提過「如果當時不做改革的話，5年內台灣會變成希臘政府」，就是因退休制度失衡而拖垮國家財政。

他說，直到2016年、前總統蔡英文啟動年金改革，目的是希望確保每個世代的公平正義，因此所得替代率的合理調整、政府和大家的信賴保護原則、維持世代正義等，政府都會一併持續這幾項工作。

卓榮泰表示，依照現在改革後的整個退休制度，到2049年都沒有問題，這段期間持續努力重大的國家發展經濟，就可續命下去；但若國會內要對此制度做大改變討論，可能就會提前到2040年面臨國家財政重大困難。

他認為，這個承擔的責任，不單是現在的政治責任，未來每名年輕工作者都可能會遇到在退休制度上的不合理待遇。所以政府正全力希望透過更理性討論，希望造福未來每個人都能安心工作，而不會被不合理的國家財政變化，影響到大家的心理、生活和家庭上的不公平，希望大家安心信賴政府。

「如果今天走了回頭路，國家財政發生困難，那絕非當初提出退休年金改革的想法」。卓榮泰說，若不堅持，政府財政會破產，希望維持合理的運作制度。

商品推薦