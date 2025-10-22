快訊

LINE Premium訂閱制登台！每月165元用首波5項進階功能 不怕過期、相簿可傳影片

要掀底牌了！新光人壽下午4點半開記者會 說明T17、T18合意解約進展

獨／不等新壽了！北市昨送出備案「包括未正式曝光土地」 就等輝達消息

卓榮泰：年改若走回頭路 國家財政會發生困難

中央社／ 台北22日電
行政院長卓榮泰到警專80周年校慶活動致詞頒獎。聯合報記者廖炳棋／翻攝
行政院長卓榮泰到警專80周年校慶活動致詞頒獎。聯合報記者廖炳棋／翻攝

國民黨立法院黨團今天宣布啟動停砍公教年金修法。行政院長卓榮泰表示，年金改革制度是希望確保每個世代的公平正義，若走回頭路，國家財政會發生困難，盼維持合理運作制度。

台灣警察專科學校上午舉行慶祝80週年校慶大會，卓榮泰出席並針對國民黨立法院黨團宣布啟動停砍公教年金修法提出看法。

卓榮泰致詞表示，今天是警專80週年，自1945年創校以來迄今，大家在社會進步轉型中扮演重要角色，不論治安、防災和海域安全，都和警專學生、人民生活安全息息相關，學校老師們也都投入專業、畢生經驗投入教學。

由於國際情勢和科學進步非常快速，卓榮泰說，大家都要與時俱進，在知識和技能上迎頭趕上，不要讓宵小有可乘之機，政府也因應推動新的犯罪教學和量能計畫，包括跨領域、實境模擬和法治教學等內容，強化警員的專業能量與現場應變能力。

卓榮泰提到，日前花蓮縣光復鄉馬太鞍溪堰塞湖溢流釀災，許多警消都協助災後救援，展現熱心、專業與熱忱，讓人民感到安心，政府也是最大後盾，國家、社會需要一代一代傳承。

話鋒一轉，卓榮泰表示，政府也關心大家退休後的生活、家庭也要有所照顧，從前總統李登輝時代看到整個國家退休制度，就開始思考、研擬退休制度的改善，希望做到世代的公平正義，當時前考試院長關中曾提過「如果當時不做改革的話，5年內台灣會變成希臘政府」，就是因退休制度失衡而拖垮國家財政。

他說，直到2016年、前總統蔡英文啟動年金改革，目的是希望確保每個世代的公平正義，因此所得替代率的合理調整、政府和大家的信賴保護原則、維持世代正義等，政府都會一併持續這幾項工作。

卓榮泰表示，依照現在改革後的整個退休制度，到2049年都沒有問題，這段期間持續努力重大的國家發展經濟，就可續命下去；但若國會內要對此制度做大改變討論，可能就會提前到2040年面臨國家財政重大困難。

他認為，這個承擔的責任，不單是現在的政治責任，未來每名年輕工作者都可能會遇到在退休制度上的不合理待遇。所以政府正全力希望透過更理性討論，希望造福未來每個人都能安心工作，而不會被不合理的國家財政變化，影響到大家的心理、生活和家庭上的不公平，希望大家安心信賴政府。

「如果今天走了回頭路，國家財政發生困難，那絕非當初提出退休年金改革的想法」。卓榮泰說，若不堅持，政府財政會破產，希望維持合理的運作制度。

卓榮泰 財政 年金改革

延伸閱讀

卓榮泰出席警專80周年校慶 強調「年金改革不能回頭」

第四組綠委財劃法修法版本 納入農業與高齡人口指標

獨／化解輝達台灣總部用地僵局 新壽今召開臨時董事會

卓揆：川習會 美會著眼世界共同利益

相關新聞

爭選縣長遭綠派系正國會除名 前彰化市長邱建富：沒對不起任何人

民進黨內派系正國會發出今聲明表示，決議推舉民進黨立委黃秀芳投入民進黨2026年彰化縣長初選，彰化市前市長邱建富仍執意違反...

川普稱2027前中共不會攻台？ 張競：鋪陳與北京對話氛圍與談判前提

美國總統川普表示「不認為中國大陸可能在2027年攻台」，中華戰略學會資深研究員張競指出，川普的說法不無可能是刻意向北京示...

以最高標準因應！卓榮泰謹慎應對「疑非洲豬瘟案」 強化食安把關、邊境查驗

台中豬場出現首例疑似非洲豬瘟案例，行政院長卓榮泰今天於非洲豬瘟中央災害應變中心表示，政府已展開最高警戒，以最高標準因應，...

【重磅快評】擋光電又秒變代言人 郭國文真是太神奇了

光電板爭議漫天，綠委郭國文儼然業者代言人，批藍委造謠用清潔劑洗光電板，即使業者報案，他還是派人再告；但尷尬的是，環境部信...

推動「停砍」公教年金而非恢復 國民黨團：請賴總統收手

國民黨立院黨團將停砍公教年金列為本會期優先法案，立法院司法委員會日前也排審相關修法草案，國民黨團今開記者會表示，這次修法...

兒少不宜內容有管制破口 郭昱晴：演算法應受第三方審查

立法院交通委員會22日審查NCC委員提名名單，立委郭昱晴指出，現今兒童已不再是看電視長大的一代，其資訊來源與社交活動主要...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。