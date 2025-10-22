郭信良無罪衝擊台南綠營初選？ 藍、綠陣營都認「會有影響」

快訊

聯合報／ 記者吳淑玲林伯驊／台南即時報導

台南前議長郭信良連遭控佃西重劃、三地集團設光電場兩案都涉貪瀆，外界認為影響政治盟友立委陳亭妃角逐2026南市長黨內初選，但今佃西案二審逆轉無罪，南市綠營議員說，一定會影響初選局勢；藍營議員認為有助連帶讓民眾對陳亭妃的觀感加分。

陳亭妃對於郭信良佃西重劃案改判無罪，表示不回應。

南市議會國民黨團發言人蔡育輝認為，二審改判無罪，代表法院認定郭信良未收賄，傳達相當正面訊號，市民會對他的印象會好一些，加上外界都知道郭和陳亭妃長期盟友關係，此判決連帶會讓陳亭妃認同度高一點，民調想必會加分。

蔡育輝指出，網路上攻擊陳亭妃陣營的言論，都將陳與郭兩人緊扣，甚至提及「若陳亭妃當選以後實際市長是郭信良」，郭信良若明年投票前未被改判有罪，能讓負面影響降到最低，陳亭妃最大不利因素，剩下賴總統是否出招助林俊憲、打陳亭妃。

南市議會民進黨團總召周嘉韋表示，郭信良是無黨籍的議員，但長期與陳亭妃合作，這樣的判決一定會影響到民進黨黨內初選的局勢，而在局勢上，這一案的二審改判無罪，只是郭信良仍然有其他案件剛被起訴，爭議事件一籮筐，黨內同志應該避免跟「高度爭議的人」過度密切結盟，以維護民進黨清廉、勤政、愛鄉土的初衷。

周嘉韋也說，賴清德總統是民進黨的黨主席，黨內目前氛圍都是團結一致面對2026年的地方選舉，因此這一次的判決只是個案的結果，不至於造成所謂的勢力消長，反而更提醒黨內同志在服務民眾時，面對金錢誘惑要勇敢說「不」，切記參與政治的初心是造福人民。

台南前議長郭信良佃西案二審逆轉無罪，南市綠營和藍營議員都認為，一定會影響2026南市長初選局勢。圖／翻攝自郭信良臉書
陳亭妃 郭信良 民進黨

