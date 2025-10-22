民進黨通過首波4縣市長提名 賴清德：深受肯定的卓越人才

民進黨中執會今天通過第1梯次縣市長提名，名單為台中市何欣純、宜蘭縣林國漳、台東縣陳瑩、嘉義市王美惠。黨主席賴清德表示，這次建請徵召提名的4個縣市長候選人，有三位是傑出的國會戰將，以及一位備受推崇的律師林國漳，都是長期深耕地方，十分了解縣市發展所需，且深受肯定的卓越人才。

賴清德指出，他從政以來，深知成功的國家治理，可以造福人民，幫助國家整體發展，而一切的政治治理，都是從地方開始，有好的地方政治，才會有好的國家政治。

賴清德舉例，像是高雄市，在歷任民進黨籍市長及團隊用心治理下，解決各項的問題，從過去黃色小鴨的城市行銷，到現在的演唱會經濟，不但讓高雄成功躍升為國際矚目的城市，也讓世界更多人認識台灣這美麗的國家。

賴清德表示，誠如已故美國眾議院議長歐尼爾說過，「所有的政治都是地方政治」，因為地方政治每踏出正確的一小步，不斷累積，國家才有機會大步向前。

賴清德指出，明年的地方大選，不論是對黨、對地方，乃至對國家來說，都非常重要，因此民進黨必須以最謹慎、負責的態度，舉薦優秀的縣市長人選，來為人民服務，讓台灣的發展能持續向前邁進。

賴清德說，不論是今天要討論議決的四位提名候選人，還是未來提名的人選，他希望都能夠加倍努力、勤走地方，了解人民所需，提出為地方開創新局的政策，獲得選民的最大支持。

