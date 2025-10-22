NCC被提名人黃葳威：支持納管境外OTT 盼落實在地化

立法院交通、教育文化委員會聯席會議今天審查行政院提名國家通訊傳播委員會（NCC）委員人事案。對於立委關切OTT納管，NCC委員被提名人黃葳威支持納管並表示，需確保境內、境外一致，也要求跨境業者在地化，提供一定比例在地內容。

繼20日審查NCC主委被提名人蔣榮先及副主委被提名人程明修後，立法院交通、教育文化委員會聯席會議今天審查NCC委員被提名人政治大學廣播電視學系暨研究所教授黃葳威、世新傳播管理系助理教授羅慧雯。

針對近年OTT蓬勃發展，民進黨立委林俊憲質詢時表示，根據文化部統計，OTT使用者從2020年的31.2%攀升至2023年的58.9%，OTT相關問題與對閱聽人影響將是未來一大課題，包括台灣及東南亞國家一再被點名機上盒侵權問題，美國在2015年及2023年均將台灣列入黑名單，但NCC將其視作射頻器材管理，無法查驗內容。

黃葳威說，電信管理法先前修法時，曾修正網路接取方面，並協助媒體創作者處理盜版問題，此議題也需要經濟部智財局一同加入，還有數位發展部、警政署協助。

黃葳威表示，要將OTT納入法規管理，境內、境外要公平，避免扼殺境內的可能機會、境外不要干擾台灣，但仍需徵詢多方利益關係人意見。

林俊憲認為，現在問題卡在網際網路視聽服務法還沒通過，未來若黃葳威擔任NCC委員，應推動相關立法。

對於境外大型OTT平台如何處理，黃葳威表示，如何健全台灣產業秩序，給產業更好的發展空間是重要議題，對於這類境外OTT平台，應推動跨境業者在地化。

民進黨立委李昆澤提到，許多大型OTT在台灣屬於境外平台，沒有被納入傳統廣電監理架構，國際上有些國家已規定，需負擔一定比例的本地內容，或是設立在地辦公室；他詢問黃葳威是否支持境外OTT納入傳播監理框架。

黃葳威表示，可以納入，納管過程中，境內、境外一致，並進行分級標示，且境外平台落實在地化責任，提供一定比例的台灣本土內容。她強調，立一個法立意良善，但不能守法是規範自己，境外就都逃逸，這樣對國內業者不公平。

黃葳威說，2017年Netflix來台，她曾向對方表示，不能只播國外內容，還要設立辦事處，需要納稅，但不要轉嫁到台灣消費者；因此，她認為在立法上要更細緻。

