卓榮泰出席警專80周年校慶 強調「年金改革不能回頭」

警察專科學校今天舉行80周年校慶活動，行政院長卓榮泰到場主持及致詞，並頒發「傑出校友、警察獎章」等獎項，他除感謝支援花蓮光復鄉的警消人員救災行動；更提到政府對年金改革的堅定立場，強調若不改革或改革回頭，台灣可能重蹈希臘覆轍。

卓榮泰首先肯定警專創校以來走過80個年頭，是基層警察、消防與海巡人員培育的搖籃。80年來警專不僅見證社會的進步與轉型，也持續為各項治安、災防與海域維護任務，輸送堅強的基層力量。

卓榮泰致詞時特別提到近日立法院預計啟動停砍公教年金修法，他表示年金制度關乎國家財政與世代正義，稍有不慎即可能導致國家財政危機，「若不改革、或改革回頭，台灣就可能重蹈希臘覆轍」。退休制度失衡的後果，將是「國家財政破產、世代信任崩壞」，呼籲社會以理性態度守護改革成果。

卓榮泰強調，政府會持續把警消待遇、裝備與工作環境改善放在優先順序，讓第一線警消人員「安心服勤、尊嚴執勤」。面對國際形勢與科技快速變化，政府正推動「犯罪實戰教育能量計畫」，結合法治、文化與科技模擬訓練，強化警政人員的專業能量與現場應變能力。

最後，卓榮泰也特別感謝警消人員，近期在花蓮光復鄉災後救援中，展現的專業與熱忱。不論是執行勤務、擔任志工或協助災區環境重建，警消都用行動證明是人民最堅強的依靠。

警專80周年校慶也邀請消防署、海巡署、中國科技大學、萬芳醫院、校友總會、警友會等社會各界到校蒞會同慶，為警專教育注入多元活水。同時展現警察、消防、海巡機關在人才培育的決心。 行政院長卓榮泰到警專80周年校慶活動致詞頒獎。記者廖炳棋／翻攝

