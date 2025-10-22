快訊

蘇巧慧遞交參選新北市長意願書 劉和然：做好市政就是最好的政見

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市副市長劉和然（左）是國民黨熱門新北市長人選之一。本報資料照片
新北市副市長劉和然（左）是國民黨熱門新北市長人選之一。本報資料照片

民進黨立委蘇巧慧今天上午赴中央黨部繳交參選意願表，並明確表示希望在2026年代表民進黨參選新北市長，為民進黨守下這一城。國民黨熱門人選之一新北市副市長劉和然回應，參選是每個人的權利。做好市政，就是最好的政見，國民黨在新北執政讓新北不斷在改變，愈變愈好，不僅有感，而且每天都在前進，這點相信民眾都看得到。

民進黨日前通過徵召縣市自願報名條款，將收件至31日止；縣市長提名預計採4個梯次公布，在明年1月底前完成所有提名作業。

民進黨 國民黨

