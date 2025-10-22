聽新聞
綠派系正國會推黃秀芳選彰化縣長 邱建富不同意見遭除名
民進黨內派系正國會今天發出聲明表示，決議推舉民進黨立委黃秀芳投入民進黨2026年彰化縣長初選，彰化市前市長邱建富仍執意違反會員大會決議，嚴重違反組織紀律，決策會議已在10月21日一致通過予以除名。
正國會指出，經多份民調觀察且對比多位藍營擬參選人，特別是對比藍營最強人選謝衣鳯，結果均顯示黃秀芳為最強人選，故本會決議推薦黃秀芳代表本會參與民進黨2026年彰化縣長初選。
正國會說明，正國會會員參選規範條文已載明，「本會會員參加民進黨第一、二、三類公職選舉應先向本會提出，並經決策委員會決議通過，始得以本會名義宣布參選。未經前揭程序者，不得以本會名義宣布參選，違者按情節重大者予以除名處分。」
