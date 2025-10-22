快訊

宜蘭土石流紅色警戒擴大到23條 全縣一鄉、兩鎮共撤離349人

有必要？藝人閃兵第三波5人「全上銬」嚇壞小孩…警方說明了

整理包／國內疑爆非洲豬瘟疫情！到底多可怕…11大QA一次看

聽新聞
0:00 / 0:00

綠派系正國會推黃秀芳選彰化縣長 邱建富不同意見遭除名

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨立委黃秀芳。圖／聯合報系資料照片
民進黨立委黃秀芳。圖／聯合報系資料照片

民進黨內派系正國會今天發出聲明表示，決議推舉民進黨立委黃秀芳投入民進黨2026年彰化縣長初選，彰化市前市長邱建富仍執意違反會員大會決議，嚴重違反組織紀律，決策會議已在10月21日一致通過予以除名。

正國會指出，經多份民調觀察且對比多位藍營擬參選人，特別是對比藍營最強人選謝衣鳯，結果均顯示黃秀芳為最強人選，故本會決議推薦黃秀芳代表本會參與民進黨2026年彰化縣長初選。

正國會說明，正國會會員參選規範條文已載明，「本會會員參加民進黨第一、二、三類公職選舉應先向本會提出，並經決策委員會決議通過，始得以本會名義宣布參選。未經前揭程序者，不得以本會名義宣布參選，違者按情節重大者予以除名處分。」

民進黨 正國會

延伸閱讀

第四組綠委財劃法修法版本 納入農業與高齡人口指標

綠委籲重修財劃法 保障農業縣權益

彰化縣長民調被排除在外 柯呈枋：盼修正內容納入選項

彰化縣長選舉網路試水溫 藍綠都分享問卷、名單設計耐人尋味

相關新聞

蘇巧慧遞交參選意願書 表態投入2026新北市長選戰

民進黨日前通過徵召縣市自願報名條款，將收件至31日止。民進黨立委蘇巧慧今天上午赴中央黨部繳交參選意願表，並明確表示，希望...

院版財劃法「統籌款比今年多」…財部挨批自說自話

財政部長莊翠雲日前表示將於年底前提出行政院版財政收支劃分法修正草案，財政部國庫署長陳柏誠昨天表示，財政部研議中的財劃法草...

新聞眼／院版財劃法釋出金額若不給力 難闖關立院

財劃法去年於在野黨主導下完成修法，原本「不動如山」的行政院在歷經大罷免、大失敗後，決定在立法院本會期提出修法草案，表面上...

川普稱2027前中共不會攻台？ 張競：鋪陳與北京對話氛圍與談判前提

美國總統川普表示「不認為中國大陸可能在2027年攻台」，中華戰略學會資深研究員張競指出，川普的說法不無可能是刻意向北京示...

卓榮泰出席警專80周年校慶 強調「年金改革不能回頭」

警察專科學校今天舉行80周年校慶活動，行政院長卓榮泰到場主持及致詞，並頒發「傑出校友、警察獎章」等獎項，他除感謝支援花蓮...

蘇巧慧遞交參選新北市長意願書 劉和然：做好市政就是最好的政見

民進黨立委蘇巧慧今天上午赴中央黨部繳交參選意願表，並明確表示希望在2026年代表民進黨參選新北市長，為民進黨守下這一城。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。