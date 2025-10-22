日本首位女首相… 學者：幾乎無蜜月期 可能推「三支箭」振興經濟

快訊

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
高市早苗成為日本首位女性首相，國內學者分析，她可能推動振興經濟的「高市三支箭」。不過面為日本國內外的挑戰，新內閣幾乎沒有蜜月期可言。美聯社
高市早苗成為日本首位女性首相，國內學者分析，她可能推動振興經濟的「高市三支箭」。不過面為日本國內外的挑戰，新內閣幾乎沒有蜜月期可言。美聯社

日本自民黨總裁高市早苗順利當選首相，成為日本憲政史上首位女性閣揆，輔大日文系特聘教授何思慎分析，高市早苗很清楚必須先聚焦國內經濟。台新新光金控首席經濟學家李鎮宇指出，她可能推動振興經濟的「高市三支箭」。不過中山大學亞太所所長郭育仁直言，高市內閣面為國內外的挑戰，幾乎沒有蜜月期可言。

何思慎指出，高市早苗當上首相不是問題，問題是「能做多久？」不過她在上任的記者會中將自己調整得很好，表明未來將大幅聚焦經濟而非外交安保議題，因為若不先回應選民的期待，內閣根本無法走太遠，若無經濟支撐，其他都是白談。

台新新光金控首席經濟學家李鎮宇指出，高市早苗可能也會效法前首相安倍晉三射出「高市三支箭」，包括「打造安保產業資本主義」、「建構數位防衛經濟圈」以及「推動區域再開發」。

李鎮宇說，高市應該會將經濟發展、產業戰略及國土安全做出整體思考，會從比較高的格局看待產業對於未來國家安全的連動。他指出，高市是典型的國防鷹派，會把軍工產業當成市經濟發展的動能。李鎮宇分析，當初安倍三支箭是重塑日本經濟的骨架，如今高市要進一步填上血肉，所以他的產業政策會著重比較多細節，如5G、AI等項目，這也是台日產業重視的焦點。

此外，包括大阪府升格副首都、磁浮高鐵延伸至大阪等區域開發建設，也體現過去相當多往中國大陸的投資回流，促進關西、九州和福岡等日本區域的多極發展，也將是未來日本區域發展的重點。

不過中山大學中國與亞太研究所所長郭育仁直言，日本國防工業出口受限於現實幾乎做不到，至今除了出口防空雷達給菲律賓外，唯一做成生意的就是出口最上級驅逐艦給澳洲。

他進一步指出，日本要提高防衛支出幾乎可說不可能的任務，除了根本找不到財源外，作為4兆美元的經濟體，國防預算若要達到GDP的3%等於是1200億美元，根本不知道要花在哪裡，雖然川普政府沒有要求比照歐洲標準的3%，但高市內閣面對美國政府的壓力，幾乎不可能達成目標。

郭育仁指出，雖然日本在未來幾乎2年的時間不會遇到大型國內選舉，不過高市早苗甫上任就要面對東協峰會、川普訪日和APEC等重大國際場合，加上日本國內將審議追加預算及如何實踐她的競選政見，都顯示高市內閣幾乎沒有蜜月期。

經濟發展 日本經濟 高市早苗

