安倍昭惠來台再訪保安堂 向安倍晉三銅像面告高市當選女首相

日本前首相安倍晉三夫人安倍昭惠近日來台訪問，今早率日本安倍後援會成員150人前往高雄紅毛港保安堂向安倍晉三銅像前致意，也向丈夫銅像報告高市早苗當選日本首相消息，她說，「相信在天國的先生，也會為高市加油」。

安倍昭惠此行拜訪賴清德總統，期盼台日持續攜手合作，維護印太區域的和平穩定和繁榮發展，今天則偕安倍後援會成員參訪高雄市紅毛港保安堂，受到廟方席開15桌，以台灣民間家常菜熱誠接待。高雄市長陳其邁、議長康裕成均出席作陪。

保安堂主委張吉雄表示，安倍首相在世時，傾全國之力支持台灣，「我們會永遠記住您」，他同時向安倍昭惠說，安倍首相的銅像及紀念公園已完成，這裡地方雖然小，又是鄉下，但請安倍夫人能當做自己的家，這裡有群台灣人，會用生命守護著銅像。

安倍昭惠回應，她先生過世逾三年，但她每次來台，都受到歡迎，被當成自家人，相信她先生在天上應該會很開心。她說，日本尚無安倍前首像的銅像，今天隨她來台的，都是選舉時支持他們的好友，特別來看她先生的銅像並獻花。

安倍昭惠說，她也在先生銅像前報告，高市早苗是日本第一個女性首相，相信在天國的先生，也會為高市加油。日後她和在場的各位後援會成員，都願意在台日關係上去努力，去保持。

安倍昭惠2023年7月18日首度至紅毛港保安堂，當時她在先生的銅像前感動落淚。今天她在外交部人員陪同下，第三度造訪，一行人除向安倍晉三銅像致意外，也參訪安倍紀念公園，並在保安堂廣場體驗台灣特有的辦桌文化。 安倍昭惠率安倍後援會150名成員造訪高雄保安宮，在安倍晉三紀念公園留影。記者徐白櫻／攝影 高雄保安堂主委張吉雄（左）熱誠接待安倍昭惠，要他把保安堂當成自己的家。記者徐白櫻／攝影

