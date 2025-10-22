藍推停砍公教年金…黃國昌：是該檢討 為何沒人願意當老師？

停砍軍公教年金討論再起，國民黨立法院黨團列為優先法案。民眾黨主席黃國昌今天表示，年金改革歷經9個年頭，是時候停下腳步思考檢討，民眾黨也召集學者專家、公教代表進行研議，預計下周舉行記者會說明向社會大眾說明態度，「絕對不贊成回到2017年以前的狀態。」

針對年金改革議題，藍綠陣營今天相互交鋒，民進黨中央黨部上午舉行記者會，呼籲國民黨迷途知返、莫走回頭路，國民黨立法院黨團隨後也舉行記者會，宣布將啟動停砍公教年金修法，誓言替公教族群爭公道要尊嚴。

黃國昌上午在立法院受訪時說，民眾黨先前已經表達立場，「絕對不贊成回到2017年以前的狀態」，年金改革走到現在歷經9年，是時候該停下腳步好好思考檢討，過去造成社會及經濟層面的影響，「為什麼在教育現場缺這麼多老師，為什麼沒有人願意當老師？」

黃國昌說明，民眾黨政策會及智庫召集學者專家、公教代表進行研議，目前也已經完成相關政策民調，預計下周舉行記者會向社會大眾說明態度。

黃國昌說，年金改革從15年逐年調降，後來加速為10年逐年調降，截至目前已經砍了9%，然而面對近年來物價調漲，公教族群也造成生活負擔，更導致教育現場負面衝擊，民眾黨完成政策評估、進行大規模民調，立法院黨團預計在下周舉行記者會進行報告。

此外，國民黨主席當選人鄭麗文昨天表示，未來有能力問鼎總統的「政治明星」有可能不只一位，也被解讀為台中市長盧秀燕參選尚未定於一尊。

黃國昌指出，目前台灣政壇人才濟濟，國民黨與民眾黨皆是如此，整個國家被賴清德總統搞得四分五裂，對於民進黨操弄仇恨對立、透過假新聞攻擊政治競爭對手，大家都無法再忍受黨檢媒三位一體，「所有的有志之士，大家一起來努力，這個是我們接下來前進的方向」，而民眾黨也會秉持最大的誠意跟善意共同攜手合作。

