快訊

有必要？藝人閃兵第三波5人「全上銬」嚇壞小孩…警方說明了

整理包／國內疑爆非洲豬瘟疫情！到底多可怕…11大QA一次看

10歲馬爾濟斯走了…飼主開窗看到「已逝毛孩回家」淚崩：馬麻我很好喔

聽新聞
0:00 / 0:00

藍推停砍公教年金…黃國昌：是該檢討 為何沒人願意當老師？

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
民眾黨主席黃國昌。記者潘俊宏／攝影
民眾黨主席黃國昌。記者潘俊宏／攝影

停砍軍公教年金討論再起，國民黨立法院黨團列為優先法案。民眾黨主席黃國昌今天表示，年金改革歷經9個年頭，是時候停下腳步思考檢討，民眾黨也召集學者專家、公教代表進行研議，預計下周舉行記者會說明向社會大眾說明態度，「絕對不贊成回到2017年以前的狀態。」

針對年金改革議題，藍綠陣營今天相互交鋒，民進黨中央黨部上午舉行記者會，呼籲國民黨迷途知返、莫走回頭路，國民黨立法院黨團隨後也舉行記者會，宣布將啟動停砍公教年金修法，誓言替公教族群爭公道要尊嚴。

黃國昌上午在立法院受訪時說，民眾黨先前已經表達立場，「絕對不贊成回到2017年以前的狀態」，年金改革走到現在歷經9年，是時候該停下腳步好好思考檢討，過去造成社會及經濟層面的影響，「為什麼在教育現場缺這麼多老師，為什麼沒有人願意當老師？」

黃國昌說明，民眾黨政策會及智庫召集學者專家、公教代表進行研議，目前也已經完成相關政策民調，預計下周舉行記者會向社會大眾說明態度。

黃國昌說，年金改革從15年逐年調降，後來加速為10年逐年調降，截至目前已經砍了9%，然而面對近年來物價調漲，公教族群也造成生活負擔，更導致教育現場負面衝擊，民眾黨完成政策評估、進行大規模民調，立法院黨團預計在下周舉行記者會進行報告。

此外，國民黨主席當選人鄭麗文昨天表示，未來有能力問鼎總統的「政治明星」有可能不只一位，也被解讀為台中市長盧秀燕參選尚未定於一尊。

黃國昌指出，目前台灣政壇人才濟濟，國民黨與民眾黨皆是如此，整個國家被賴清德總統搞得四分五裂，對於民進黨操弄仇恨對立、透過假新聞攻擊政治競爭對手，大家都無法再忍受黨檢媒三位一體，「所有的有志之士，大家一起來努力，這個是我們接下來前進的方向」，而民眾黨也會秉持最大的誠意跟善意共同攜手合作。

年金改革 黃國昌

延伸閱讀

鏡電視2前董事投資凱思各千萬…黃國昌「狗仔銀彈」哪來？捲跟監情治首長風暴

岳父建案週刊爆違法！黃國昌：潑糞不成 連妻子、小姨跟岳父都攻擊

黃國昌討厭「拿手機一直對著我拍」 吳思瑤：推法庭直播根本雙標

法庭直播變成「法庭紀錄片」 黃國昌批司法院掏空立法院修法意旨

相關新聞

蘇巧慧遞交參選意願書 表態投入2026新北市長選戰

民進黨日前通過徵召縣市自願報名條款，將收件至31日止。民進黨立委蘇巧慧今天上午赴中央黨部繳交參選意願表，並明確表示，希望...

院版財劃法「統籌款比今年多」…財部挨批自說自話

財政部長莊翠雲日前表示將於年底前提出行政院版財政收支劃分法修正草案，財政部國庫署長陳柏誠昨天表示，財政部研議中的財劃法草...

新聞眼／院版財劃法釋出金額若不給力 難闖關立院

財劃法去年於在野黨主導下完成修法，原本「不動如山」的行政院在歷經大罷免、大失敗後，決定在立法院本會期提出修法草案，表面上...

川普稱2027前中共不會攻台？ 張競：鋪陳與北京對話氛圍與談判前提

美國總統川普表示「不認為中國大陸可能在2027年攻台」，中華戰略學會資深研究員張競指出，川普的說法不無可能是刻意向北京示...

卓榮泰出席警專80周年校慶 強調「年金改革不能回頭」

警察專科學校今天舉行80周年校慶活動，行政院長卓榮泰到場主持及致詞，並頒發「傑出校友、警察獎章」等獎項，他除感謝支援花蓮...

蘇巧慧遞交參選新北市長意願書 劉和然：做好市政就是最好的政見

民進黨立委蘇巧慧今天上午赴中央黨部繳交參選意願表，並明確表示希望在2026年代表民進黨參選新北市長，為民進黨守下這一城。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。