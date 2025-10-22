聽新聞
0:00 / 0:00
林佳龍：最優先期待高市早苗協助支持台灣加入CPTPP
外交部長林佳龍今（22日）在立法院外交及國防委員會表示，對於自民黨總裁高市早苗擔任日本首相，有恭賀也有期待，希望找到日本與台灣國家利益的最大交集；最優先的就是期待高市早苗能協助和支持台灣加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）。
林佳龍在會前聯訪及會中接受立委質詢時，都談到高市早苗上任後的台日關係。
他說，政府第一時間對高市早苗就任總理大臣表達恭賀，對台日關係、日本新政府的政策的方向也很有信心與期待；在外交互動上，高市早苗一向對台灣友好，雙方有很好的互動經驗與溝通管道，期待台日關係能更上一層樓。在總合外交政策下，可以全面提升台日關係。
林佳龍指出，從已故前日相安倍晉三以來，就把台灣當作不可或缺的夥伴，期待未來台日能在打造民主非紅供應鏈等經濟安全議題緊密合作。
林佳龍表示，最優先重要的就是我方期待在加入CPTPP的過程中，得到CPTPP倡議國日本的支持，以此作為台日努力目標。
👉花蓮堰塞湖溢流釀災情
▪ 懶人卡／堰塞湖溢流慘案 天災還人禍？災情、救援、政府應變一次看
▪ 整理包／花蓮光復鄉堰塞湖潰決「如1水庫灌入市區」 關鍵2個月時間軸
▪ 整理包／堰塞湖大解密！大自然「臨時水庫」怎麼形成、有何危險
▪ 圖解／馬太鞍溪堰塞湖災情為何這麼嚴重？為何不能事先破壞壩體？
▪ 圖解／還有洪災危險嗎？看馬太鞍溪堰塞湖變化 溢流破口在哪
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言