林佳龍：最優先期待高市早苗協助支持台灣加入CPTPP

聯合報／ 記者張文馨／台北即時報導
外交部長林佳龍。記者黃義書／攝影
外交部長林佳龍。記者黃義書／攝影

外交部長林佳龍今（22日）在立法院外交及國防委員會表示，對於自民黨總裁高市早苗擔任日本首相，有恭賀也有期待，希望找到日本與台灣國家利益的最大交集；最優先的就是期待高市早苗能協助和支持台灣加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）。

林佳龍在會前聯訪及會中接受立委質詢時，都談到高市早苗上任後的台日關係

他說，政府第一時間對高市早苗就任總理大臣表達恭賀，對台日關係、日本新政府的政策的方向也很有信心與期待；在外交互動上，高市早苗一向對台灣友好，雙方有很好的互動經驗與溝通管道，期待台日關係能更上一層樓。在總合外交政策下，可以全面提升台日關係。

林佳龍指出，從已故前日相安倍晉三以來，就把台灣當作不可或缺的夥伴，期待未來台日能在打造民主非紅供應鏈等經濟安全議題緊密合作。

林佳龍表示，最優先重要的就是我方期待在加入CPTPP的過程中，得到CPTPP倡議國日本的支持，以此作為台日努力目標。

台日關係 高市早苗 外交部

