高市早苗當選日首相 盧秀燕：在性別平等上有重要的意義

日本國會昨天舉行首相指名選舉，自民黨總裁（黨魁）高市早苗最終勝出，成為日本歷史上首位女首相。對此，台中市長盧秀燕上午主動發表對此事看法。她說，身為一位女性的從政人員，對於日本能夠選舉產生第一位女首相感到非常高興，這在性別平等上有重要的意義。

盧秀燕上午參加大坑的觀音亭景觀休憩平台工程完工祈福典禮，她在會後受訪時說，高市早苗曾是國會議員，現在是首相，是一位非常資深的政治人物，她是電視記者出生，擔任主播，也是一位資深的國會議員。她同時是極少數政治人物裡面在國防外交委員會非常有專業的，所以相信日本選出了高市早苗，一定會是一位很好的首相，「我們要恭喜、祝福她」。

她說，也因為高市早苗跟台灣有很好的情誼，相信她就任以後未來對於台灣跟日本之間，還有台中跟日本之間的情誼會更加的升化，以及更進一步的發展。

