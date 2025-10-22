第四組綠委財劃法修法版本 納入農業與高齡人口指標
民進黨立委陳素月、黃秀芳、陳秀寳及蔡易餘今天呼籲，未來財政收支劃分法修法時，納入農業與高齡人口指標，使財政分配更公平。
4位民進黨立委指出，新版財劃法分配公式偏重人口及營利事業營業額指標，使具財政優勢的縣市更具優勢。行政院長卓榮泰9月已邀地方首長會談後，指示全盤檢討，包括統籌稅款分配指標權重設定應避免城鄉失衡，人口指標應考量人口結構因素，土地面積指標也應考量土地價值及管理成本等。
陳素月表示，彰化縣是全台農業重要產區，無論是稻米、蔬果、畜牧產值都名列前茅，但這些農業貢獻，並沒有在財劃法分配公式中獲得合理反映。她認為修法不能只看稅收貢獻，還要看到基層需求。
陳素月指出，彰化縣65歲以上人口達20%，若修法只以稅收為主，將使農業與高齡縣市陷入「越需要、越沒錢」的惡性循環，因此修正財劃法時，應加計農業貢獻與高齡人口比例，建立更公平的分配機制。
陳秀寳表示，在野黨亂修財劃法造成的亂象不勝枚舉，除各縣市分配不均外，更有縣市的分配款減少，例如彰化縣減少約新台幣7億元。行政院目前正在善後，希望未來財劃法修法時衡酌各縣市特色，納入農業生產數據。
黃秀芳表示，新版財劃法產生更大的城鄉差距，呼籲在野立委支持財劃法再修正，保障農業縣權益，均衡台灣。蔡易餘表示，立法院去年強行通過的財劃法修法版本，讓台灣的城鄉差距越來越大，未來修正財劃法的分配公式，應包括糧食安全及高齡人口。
