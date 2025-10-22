民進黨：國民黨開年改倒車 迷途知返莫走回頭路

快訊

中央社／ 台北22日電
民進黨發言人吳崢。圖／聯合報系資料照片

民進黨今天質疑，國民黨企圖推動反年改法案，未來5年國家將支出超過新台幣2300億元以上，使公教退休基金分別提前在2042年及2040年破產；民進黨發言人吳崢質疑，國民黨慷納稅人之慨，拿國庫的錢進行特定族群的政治買票；立委陳培瑜說，國民黨開年金改革的倒車，民進黨團不會有相對的版本。

陳培瑜、吳崢今天在民進黨中央黨部召開「國民黨迷途知返 年改莫走回頭路」記者會。

吳崢表示，國民黨企圖扼殺年金改革。在2016年，前總統蔡英文上任後，經過一番劇烈社會對話，民進黨完成年金改革重大艱鉅的任務。一旦國民黨凍結年金改革，對國家財政將造成沉重負擔，退撫基金未來破產，現職的軍公教人員可能都領不到退休金。

吳崢指出，過去前總統馬英九、前行政院長吳敦義、江宜樺再到前考試院長關中，都表達推動年改刻不容緩，但國民黨又想打臉過去的自己，企圖修法中止年改；一旦得逞，依退撫基金精算報告，未來5年國家將支出超過2300億元以上，使公教退休基金分別提前在2042年及2040年破產，如此飲鴆止渴的法案，社會大眾千萬不能讓國民黨極其不理性的修法提案通過。

吳崢質疑，國民黨慷納稅人之慨，拿國庫的錢，進行特定族群的政治買票。

陳培瑜表示，蔡政府扛下世代正義的重擔，積極推動年金改革，目標是「領得久、領得多、大家都領得到」；目前已經退休的公立學校教職員、公務員，在蔡英文年改後，仍然可領到5萬多、將近6萬元的退休金，許多年輕人、勞工朋友說，這些錢比正在上班的人還要多，「這沒有世代不公的問題嗎？」

陳培瑜批評，國民黨認為自己沒辦法回到中央執政，就製造麻煩、掏空國庫破壞世代正義，也拜託國民黨與民眾黨立委，停止年金改革的修法程序，不要碾壓表決，不要出一張嘴，這不是丟給民進黨負責，而是讓2300萬人為藍白的錯誤買單。

陳培瑜說，藍白在開年金改革的倒車，民進黨不會有相對的版本，也要公開呼籲所有勞工，所有年輕的、剛進入公立學校擔任教職人員的民眾，要站出來告訴這些國民黨、民眾黨立委「你們正在慷全台灣人的慨，你們要全台灣人民買單」。

另外，民進黨說，民進黨官方YT節目「爸媽叫我不要談政治」最新一集，也以「年改莫走回頭路」為題，帶觀眾回顧年金改革的歷程與初衷，釐清被扭曲的謠言與爭議。

國民黨 民進黨 年金改革

