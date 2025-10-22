國民黨團啟動停砍年金修法 羅智強：這才是真改革

國民黨立法院黨團今天宣布，啟動停砍公教年金修法，黨團書記長羅智強表示，停砍年金才是真改革，其中有3個目標，包括阻止文官崩潰、爭取公平對待、保障公教生活；推動修法是停砍，不是恢復，國民黨力挺軍公教，民進黨則是踐踏軍公教。

國民黨團今天召開記者會，黨團首席副書記長林沛祥表示，要求政府立即停止，對公教年金的逐年續砍，將啟動修法，要求退休金隨物價指數調整的常態機制；保障退休者生活，不是要犧牲青年世代的未來。

林沛祥呼籲，民進黨不要再撕裂社會，請用誠信面對人民，停砍年金不是要走回頭路，而是找回信任。

羅智強說，公教人員是國家前進的執政引擎，當前最急迫的改革就是阻止文官制度崩潰，若沒辦法吸收到好人才從事教職，如何培養優秀下一代；民進黨擺明欺負軍公教，說撥補勞保就是改革，但對軍公教就砍退休金。

羅智強說，今天推動修法是停砍，不是恢復，他不解軍公教警消與民進黨結了什麼血海深仇，為什麼政府要一而再再而三的針對這些國家支柱，請民進黨收手，不要再欺負軍公教警消。

與會的國民黨立委牛煦庭表示，呼籲政府在接下來的討論中，不要再用鬥爭式的政策語言，應拿出誠意與標準，正視軍公教困境與尊嚴，不要讓這些曾經為國家奉獻青春的人，再次成為政治鬥爭的犧牲品，年金停砍是爭公道、要尊嚴，這是大家的信念與責任。

國民黨立委翁曉玲強調，國民黨團提出公教退休金逐年扣減的停損法案，目的是要停損、止血，這次修法沒有18%的問題，也不是將退休金的所得替代率，回溯到7年前改革水準，而是讓退休金往後的4年，不再繼續遞減，這不是反年改，而是反惡改。

國民黨立委林德福認為，政府只會柿子挑軟的吃，砍軍公教年金，對勞工就不敢，呼籲不要再砍公教年金，法律不該溯及既往。

商品推薦