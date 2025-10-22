快訊

LINE Premium訂閱制登台！每月165元用首波5項進階功能 不怕過期、相簿可傳影片

要掀底牌了！新光人壽下午4點半開記者會 說明T17、T18合意解約進展

獨／不等新壽了！北市昨送出備案「包括未正式曝光土地」 就等輝達消息

國民黨團啟動停砍年金修法 羅智強：這才是真改革

中央社／ 台北22日電
國民黨立委羅智強。圖／聯合報資料照片
國民黨立委羅智強。圖／聯合報資料照片

國民黨立法院黨團今天宣布，啟動停砍公教年金修法，黨團書記長羅智強表示，停砍年金才是真改革，其中有3個目標，包括阻止文官崩潰、爭取公平對待、保障公教生活；推動修法是停砍，不是恢復，國民黨力挺軍公教民進黨則是踐踏軍公教。

國民黨團今天召開記者會，黨團首席副書記長林沛祥表示，要求政府立即停止，對公教年金的逐年續砍，將啟動修法，要求退休金隨物價指數調整的常態機制；保障退休者生活，不是要犧牲青年世代的未來。

林沛祥呼籲，民進黨不要再撕裂社會，請用誠信面對人民，停砍年金不是要走回頭路，而是找回信任。

羅智強說，公教人員是國家前進的執政引擎，當前最急迫的改革就是阻止文官制度崩潰，若沒辦法吸收到好人才從事教職，如何培養優秀下一代；民進黨擺明欺負軍公教，說撥補勞保就是改革，但對軍公教就砍退休金。

羅智強說，今天推動修法是停砍，不是恢復，他不解軍公教警消與民進黨結了什麼血海深仇，為什麼政府要一而再再而三的針對這些國家支柱，請民進黨收手，不要再欺負軍公教警消。

與會的國民黨立委牛煦庭表示，呼籲政府在接下來的討論中，不要再用鬥爭式的政策語言，應拿出誠意與標準，正視軍公教困境與尊嚴，不要讓這些曾經為國家奉獻青春的人，再次成為政治鬥爭的犧牲品，年金停砍是爭公道、要尊嚴，這是大家的信念與責任。

國民黨立委翁曉玲強調，國民黨團提出公教退休金逐年扣減的停損法案，目的是要停損、止血，這次修法沒有18%的問題，也不是將退休金的所得替代率，回溯到7年前改革水準，而是讓退休金往後的4年，不再繼續遞減，這不是反年改，而是反惡改。

國民黨立委林德福認為，政府只會柿子挑軟的吃，砍軍公教年金，對勞工就不敢，呼籲不要再砍公教年金，法律不該溯及既往。

軍公教 國民黨 民進黨

延伸閱讀

影╱國民黨團呼籲停砍公教年金 批民進黨改革挑動對立

響應鄭麗文號召 羅智強宣布捐國民黨50萬元

致電鄭麗文恭喜當選主席 羅智強：選舉結束就是團結開始

國民黨主席選舉鄭麗文持續領先 朱立倫18時發表談話

相關新聞

爭選縣長遭綠派系正國會除名 前彰化市長邱建富：沒對不起任何人

民進黨內派系正國會發出今聲明表示，決議推舉民進黨立委黃秀芳投入民進黨2026年彰化縣長初選，彰化市前市長邱建富仍執意違反...

川普稱2027前中共不會攻台？ 張競：鋪陳與北京對話氛圍與談判前提

美國總統川普表示「不認為中國大陸可能在2027年攻台」，中華戰略學會資深研究員張競指出，川普的說法不無可能是刻意向北京示...

卓榮泰：最高標因應疑似非洲豬瘟案 強化食安把關、邊境查驗

台中豬場出現首例疑似非洲豬瘟案例，行政院長卓榮泰今天於非洲豬瘟中央災害應變中心表示，政府已展開最高警戒，以最高標準因應，...

【重磅快評】擋光電又秒變代言人 郭國文真是太神奇了

光電板爭議漫天，綠委郭國文儼然業者代言人，批藍委造謠用清潔劑洗光電板，即使業者報案，他還是派人再告；但尷尬的是，環境部信...

推動「停砍」公教年金而非恢復 國民黨團：請賴總統收手

國民黨立院黨團將停砍公教年金列為本會期優先法案，立法院司法委員會日前也排審相關修法草案，國民黨團今開記者會表示，這次修法...

兒少不宜內容有管制破口 郭昱晴：演算法應受第三方審查

立法院交通委員會22日審查NCC委員提名名單，立委郭昱晴指出，現今兒童已不再是看電視長大的一代，其資訊來源與社交活動主要...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。