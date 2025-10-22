憲法法庭癱瘓270天 民團疾呼應速運作

快訊

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
民間司法團體22日在風雨中召開記者會，呼籲憲法法庭應儘速運作。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）
民間司法團體22日在風雨中召開記者會，呼籲憲法法庭應儘速運作。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）

大法官會議的運作是國家重中之重的事，可惜卡在總統沒有再提適合的人選，給立法院審查，以至於憲法法庭長期停擺無所事事。民間監督大法官聯盟22日在風雨中請命，「希望大法官不要被違憲法律困住，主動處理新《憲訴法》釋憲！」其實大家都知道，只要總統趕快提名大法官人選，問題就可以解決。22日的記者會現場因天氣不佳，在場警察加民團還比記者還多。

大法官不該投書媒體

民間監督大法官聯盟召集人黃嵩立的說法是，憲法法庭已經270天沒有運作，對於人權保障產生危機，且危害民主憲政秩序的維持，若大家持續不管，恐如堰塞湖一般，總有一天會爆發危機。他說，如今已經有大量聲請釋憲沒有處理，讓我國缺乏最終裁決機制，尤其希望之前表態要遵守新法的3位大法官（蔡宗珍、朱富美與楊惠欽）悔改，承擔守護《憲法》之責。

「作為前大法官，我對於憲法法庭遭癱瘓270天深感抱歉！」前大法官黃虹霞強調，憲法法庭沒有理由被癱瘓，任何一天都不行，但其實支持大法官應依照「現有總額」運作者，仍可以有所行動的。黃虹霞指出，大法官有內部自律規範，而近日投書的3位大法官不以意見書表達意見便是違法，其他大法官可將其送至監察院彈劾。

不該對惡法束手就擒

另外，黃虹霞說，人民也可以聲請這3位大法官迴避處理釋憲案。再不然，剩下5位大法官還可透過《憲訴法》本身規定，將這3位大法官不計入出席人數。她同時喊話蔡宗珍、朱富美與楊惠欽，若有少數意見應該設法說服其他大法官、發表意見書，不應該透過拒絕出席會議、投書的方式表達意見。

東吳法律系特聘教授張嘉尹無奈表示，呼籲憲法法庭儘速恢復運作的活動他近日已經參加過很多場，對於立法院透過立法謀殺憲法法庭運作，大法官竟然不設法抵抗感到難以想像。他認為，立法權不是絕對，憲政的基本原則是權力分立，應該要有界限，如今立法權已嚴重侵犯司法權下，大法官應該守護憲法，而非受制於讓憲法法庭癱瘓的法律。

