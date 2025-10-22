拒絕政治壓力 NCC委員被提名人黃葳威：可以辭職

立法院交通、教文委員會聯席會議今天繼續審查國家通訊傳播委員會（NCC）被提名人，在野黨仍聚焦何時被徵詢、中天新聞換照案、獨立及中立性等問題。被提名人黃葳威表示，若擔任委員期間有政治壓力，她可以辭職以表抗議；她也指出，中天換照案目前仍有爭議事件重新審理中，尊重司法判決，若有新事證，可重新開會審理。

聯席會議今天上午審查黃葳威，由於審查NCC主委被提名人蔣榮先時，蔣榮先對於被徵詢時間說不清楚，因此何時被行政院長卓榮泰徵詢也成焦點，黃葳威表示，自己是在5月1日收到消息，5月2日與卓揆談。

中天新聞換照案有眾多立委關心，國民黨立委洪孟楷詢問，是否支持修法廢除NCC換照權利？黃葳威表示，中天的確是新聞史上很大的事件，但不確定是不是汙點，司法部分還有2個爭議事件退回給台北地院重新審理，會尊重法院最後判決；就公共行政來說，立場不應該太重，會設法在當中找到一個平衡點。

國民黨立委葉元之也詢問，所以會支持NCC持續跟中天打官司？黃葳威認為，NCC有理的話就要去堅持，公務機關立場上通常有他的堅持，那法院如果覺得要調整，就一定會尊重法院判決。

許多立委也關心NCC委員行政中立的問題，並批過去NCC背後有政黨壓力；國民黨立委賴士葆就詢問，要怎樣維持NCC委員獨立性，而不受政黨壓力？黃葳威回應，每一屆組成都不一樣，自己一直都在做公共服務；賴又追問，要怎麼拒絕這樣的壓力，可以辭職以表抗議嗎？黃表示，可以辭職。

賴士葆也詢問，若最後判下來都是中天勝訴，是不是該還中天一個公道？黃葳威表示，如果中天新聞換照案有新的事證，就會重新召開相關會議，重新審理多方關係人審查，看各方利益關係，「傷害已經造成，就只能補救。」

民眾黨立委則猛攻三立新聞台、鏡電視等議題，民眾黨立委黃國昌、林國成都批評，目前電視台有新聞自律可言嗎？很多做假新聞，甚至政論節目上以引述其它假新聞方式來卸責，這是不是應該處理？黃葳威表示，兒少內容部分有進步，但還不夠完美；若真的有假新聞則涉違反「衛星廣播電視法」，因為媒體還是要做新聞查證，節目引述也是要查證；針對談話性節目，她也多次提醒主持人不要選邊站。 國家通訊傳播委員會（NCC）被提名人黃葳威。記者李成蔭／攝影

