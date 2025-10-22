岳父建案週刊爆違法！黃國昌：潑糞不成 連妻子、小姨跟岳父都攻擊

快訊

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
民眾黨主席黃國昌。圖／聯合報系資料照
針對恆合建設爆出違建爭議，民眾黨主席黃國昌今天表示，自己對此毫無所悉，一切就是依法辦理，鏡週刊對黃國昌潑糞不成，現在就連妻子、小姨子跟岳父都要拿來攻擊，他已經提出兩個訴訟，未來就讓檢察官調查。

鏡週刊報導，黃國昌標榜的居住正義再破功，其岳父高熙治設立恆合建設公司，位在捷運台電大樓站旁的新建案，不僅將1樓大門外推阻擋逃生通道，更在大廳及公共空間使用易燃材料，甚至違規調整防火間隔危及住戶安全，有住戶拒絕入住遭到威脅沒收400萬元違約金。

黃國昌上午在立法院受訪時表示，自己對此毫無所悉，一切就是依法辦理，他想要再次請教鏡週刊，什麼時候要拿出匯款單？所謂的姻親是指哪一位？中資港資的證據在哪裡？所謂的造假截圖，何時要公開道歉？難道這就是潑完糞就跑的哲學，完全沒有任何新聞的基本倫理。

媒體詢問，是否會對鏡週刊提告，黃國昌聽聞後則說，自己已經對此提出兩個訴訟，不像民進黨的政客只會按鈴，「至於告哪個部分，到法院講就好了」，有些報導只掛名社會組，根本不知道是由誰撰稿，未來就讓檢察官進行調查，誰要為虛偽不實的報導負責任。

此外，鏡週刊也報導，過去有鄭姓男子購屋產生糾紛，數度求助黃國昌遭到冷漠以對。黃國昌對此表示，完全就是冷飯熱炒，鏡週刊對黃國昌潑糞不成，現在就連妻子、老姨子跟岳父都要拿來攻擊，鏡週刊丟的臉也夠多了，「那個舊聞，你們回去看，早就回應過了。」

至於政治工作者周軒指控，恆合建設公司登記地址與黃國昌板橋服務處相同，黃國昌聽聞後則說「這也都是舊聞」，民進黨的政客跟綠色媒體，想要當側翼就認真一點，而非只會拿舊聞到處影射，「他們不是說要用反滲透法辦我嗎？不是說要用國安法辦我嗎？」

