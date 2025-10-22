快訊

藝人閃兵案！坤達緊急返台到案認罪...50萬交保

陽明山狂風暴雨原因曝！氣象署：風力不亞於颱風

限速吃到飽變「氣到飽」！他怒4G 21M方案「影片畫質都變差」內行人曝原因

在野推停砍年金 民進黨嗆：沒辦法中央執政就製造麻煩

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨今天呼籲，國民黨莫走年改回頭路。圖／民進黨提供
民進黨今天呼籲，國民黨莫走年改回頭路。圖／民進黨提供

民進黨發言人吳崢今天表示，國民黨企圖推動反年改法案，將造成國家沉重的財政負擔，甚至退撫基金提前破產，導致現職的公務員未來恐無退休金的窘境，呼籲藍白停止年金改革修法，切勿開倒車，不但掏空國庫還造成世代不公。

吳崢表示，國民黨正企圖扼殺年金改革。在2016年蔡英文總統上任後，經過一番劇烈社會對話，民進黨完成年金改革重大艱鉅的任務。一旦國民黨凍結年金改革，對國家財政將造成沉重負擔，退撫基金未來破產，現職的軍公教人員可能都領不到退休金。

吳崢指出，過去馬英九、吳敦義、江宜樺再到關中，皆表達推動年改刻不容緩，但國民黨又想打臉過去的自己，企圖修法中止年改；一旦被得逞，依退撫基金第九次精算報告，未來五年國家將支出超過2300億元以上，使公教退休基金分別提前在2042年及2040年破產，如此引鴆止渴的法案，呼籲社會大眾千萬不能讓國民黨極其不理性的修法提案通過 。

民進黨立院黨團書記長陳培瑜表示，蔡政府扛下世代正義的重擔，積極推動年金改革，目標是「領得久、領得多、大家都領得到」，即使改革中仍有很多勞工及現職的公、教職人員，都比退休人員領得退休金來的更少，現在停止年改難道沒有世代不公的問題。

陳培瑜批評，藍白不要臉，持續舉行相關記者會，要相關行政單位提出相關的說法，但藍白正在開改革倒車。國民黨認為自己沒辦法回到中央執政，就這樣製造麻煩、掏空國庫破壞世代正義，也拜託國民黨、民眾黨立委，停止年金改革的修法程序，不要碾壓表決，不要出一張嘴，這不是丟給民進黨負責，而是讓2300萬人為他們的錯誤買單。

此外，民進黨官方YT節目「爸媽叫我不要談政治」最新一集，也以「年改莫走回頭路」為題，說明年金改革的歷程與民進黨詮釋角度。

國民黨 年金改革 民進黨

延伸閱讀

賴清德雲林與黨公職閉門座談 黨員提明年要勝選先解決這事

國慶致詞遭綠圍剿 韓國瑜臉書卻讚聲爆表：比萊爾校長更像總統

批韓國瑜國慶致詞荒腔走板貽笑國際 民進黨遺憾也抗議

民進黨：國民黨指控中央大翻車 凌濤自證花蓮縣府多13小時應變

相關新聞

蘇巧慧遞交參選意願書 表態投入2026新北市長選戰

民進黨日前通過徵召縣市自願報名條款，將收件至31日止。民進黨立委蘇巧慧今天上午赴中央黨部繳交參選意願表，並明確表示，希望...

院版財劃法「統籌款比今年多」…財部挨批自說自話

財政部長莊翠雲日前表示將於年底前提出行政院版財政收支劃分法修正草案，財政部國庫署長陳柏誠昨天表示，財政部研議中的財劃法草...

新聞眼／院版財劃法釋出金額若不給力 難闖關立院

財劃法去年於在野黨主導下完成修法，原本「不動如山」的行政院在歷經大罷免、大失敗後，決定在立法院本會期提出修法草案，表面上...

川普稱2027前中共不會攻台？ 張競：鋪陳與北京對話氛圍與談判前提

美國總統川普表示「不認為中國大陸可能在2027年攻台」，中華戰略學會資深研究員張競指出，川普的說法不無可能是刻意向北京示...

拒絕政治壓力 NCC委員被提名人黃葳威：可以辭職

立法院交通、教文委員會聯席會議今天繼續審查國家通訊傳播委員會（NCC）被提名人，在野黨仍聚焦何時被徵詢、中天新聞換照案、...

當從軍變浪費生命…閃兵風暴是制度性縱容惡果

台灣社會近來掀起「閃兵風暴」，從藝人造假病歷到醫療體系被滲透，已不僅是一樁娛樂新聞，而是一次全國性的道德地震。當人們以為兵役問題只是制度的技術瑕疵，實際上它揭露的是社會信任的破壞、菁英階層的特權思維，以及國家榮譽感的流失。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。