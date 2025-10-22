黃國昌討厭「拿手機一直對著我拍」 吳思瑤：推法庭直播根本雙標

民眾黨立法委員黃國昌批評司法院將法庭直播變成「法庭紀錄片」，放話將嚴肅追究，並會將此事反映在預算審查上，民進黨立委陳培瑜、吳思瑤則認為法庭直播急就章，事實審直播無配套，司法透明未得其利而先受其害。吳思瑤質疑，黃國昌之前罵記者「我很討厭有人拿著手機，一直對著我拍！」卻強迫法庭直播，根本雙標。

吳思瑤說，當黃國昌被問及「美國爸爸」一事時，嗆「我太太非常不高興，她要我根本不要回應，這種肉搜未成年小孩的違法、變態行為，我根本懶得理。」但公眾人物應向人民吐實，黃要求別人不能肉搜他的家人，但他忘了他是公眾人物、是立法委員，但他卻嚴以律人、寬以待己，在立法院強推法庭直播，讓所有受害者的隱私被揭露，法官審案時的犯罪細節也會公開，別人的隱私透過直播「全都露」，而自己遭疑問的事情選擇不面對。

黃國昌討厭有人拿手機對他拍，吳思瑤質疑法庭上的案件相關人都要被強迫拍攝、直播，可能流於公審，讓法院淪為「實境秀」，這筆雙標更雙標，法院不應是公審秀場。

吳思瑤說，當年國民法官法通過後2年才上路，法庭直播竟3個月就要上路，司法院亡羊補牢，適度保障當事人權益，降低法庭直播可能的傷害，在判決後才公開影像、並選擇播放平台，可避免法庭審判受輿論影響、影片遭變造。

吳思瑤再提到大法官蔡宗珍、朱富美、楊惠欽違反「法官不語」倫理規範，向媒體發表個人聲明，大法官違反自律規定，但時代對「法官不語或法官要語」已有不同意見，她認為大法官事前應獲合議庭同意或授權；內容應限縮在判決範圍內，不宜外溢；當庭解說較為適宜；避免涉入政治傾向、價值判斷、個人觀點。

召委翁曉玲要求司法院提出3位大法官是否違反自律規定，提出書面報告。

