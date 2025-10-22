黃國昌討厭「拿手機一直對著我拍」 吳思瑤：推法庭直播根本雙標
民眾黨立法委員黃國昌批評司法院將法庭直播變成「法庭紀錄片」，放話將嚴肅追究，並會將此事反映在預算審查上，民進黨立委陳培瑜、吳思瑤則認為法庭直播急就章，事實審直播無配套，司法透明未得其利而先受其害。吳思瑤質疑，黃國昌之前罵記者「我很討厭有人拿著手機，一直對著我拍！」卻強迫法庭直播，根本雙標。
吳思瑤說，當黃國昌被問及「美國爸爸」一事時，嗆「我太太非常不高興，她要我根本不要回應，這種肉搜未成年小孩的違法、變態行為，我根本懶得理。」但公眾人物應向人民吐實，黃要求別人不能肉搜他的家人，但他忘了他是公眾人物、是立法委員，但他卻嚴以律人、寬以待己，在立法院強推法庭直播，讓所有受害者的隱私被揭露，法官審案時的犯罪細節也會公開，別人的隱私透過直播「全都露」，而自己遭疑問的事情選擇不面對。
黃國昌討厭有人拿手機對他拍，吳思瑤質疑法庭上的案件相關人都要被強迫拍攝、直播，可能流於公審，讓法院淪為「實境秀」，這筆雙標更雙標，法院不應是公審秀場。
吳思瑤說，當年國民法官法通過後2年才上路，法庭直播竟3個月就要上路，司法院亡羊補牢，適度保障當事人權益，降低法庭直播可能的傷害，在判決後才公開影像、並選擇播放平台，可避免法庭審判受輿論影響、影片遭變造。
吳思瑤再提到大法官蔡宗珍、朱富美、楊惠欽違反「法官不語」倫理規範，向媒體發表個人聲明，大法官違反自律規定，但時代對「法官不語或法官要語」已有不同意見，她認為大法官事前應獲合議庭同意或授權；內容應限縮在判決範圍內，不宜外溢；當庭解說較為適宜；避免涉入政治傾向、價值判斷、個人觀點。
召委翁曉玲要求司法院提出3位大法官是否違反自律規定，提出書面報告。
▪ 懶人卡／堰塞湖溢流慘案 天災還人禍？災情、救援、政府應變一次看
▪ 整理包／花蓮光復鄉堰塞湖潰決「如1水庫灌入市區」 關鍵2個月時間軸
▪ 整理包／堰塞湖大解密！大自然「臨時水庫」怎麼形成、有何危險
▪ 圖解／馬太鞍溪堰塞湖災情為何這麼嚴重？為何不能事先破壞壩體？
▪ 圖解／還有洪災危險嗎？看馬太鞍溪堰塞湖變化 溢流破口在哪
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言