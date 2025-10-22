綠委籲重修財劃法 保障農業縣權益
民進黨立委陳素月、黃秀芳、陳秀寶、蔡易餘今天舉行記者會，呼籲財劃法修法應納入農業與高齡人口指標，讓財政分配更公平。陳素月指出，目前的財劃法造成地方財源分配嚴重失衡，許多農業縣市的權益受到很大衝擊。
陳素月舉例，彰化縣是全台農業重要產區，無論是稻米、蔬果、畜牧產值都是名列前茅，但是這些農業貢獻沒有在財政分配中獲得合理反映，現行制度主要依據人口與稅收計算，忽略農業縣在土地保育、糧食供應、水資源維護等面向的貢獻，這樣對農業縣而言極度不公平。
👉花蓮堰塞湖溢流釀災情
▪ 懶人卡／堰塞湖溢流慘案 天災還人禍？災情、救援、政府應變一次看
▪ 整理包／花蓮光復鄉堰塞湖潰決「如1水庫灌入市區」 關鍵2個月時間軸
▪ 整理包／堰塞湖大解密！大自然「臨時水庫」怎麼形成、有何危險
▪ 圖解／馬太鞍溪堰塞湖災情為何這麼嚴重？為何不能事先破壞壩體？
▪ 圖解／還有洪災危險嗎？看馬太鞍溪堰塞湖變化 溢流破口在哪
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言