綠委籲重修財劃法 保障農業縣權益

攝影中心／ 記者潘俊宏／台北即時報導
民進黨立委蔡易餘（左起）、陳素月、黃秀芳、陳秀寶今天舉行記者會，呼籲財劃法修法應納入農業與高齡人口指標，讓財政分配更公平。記者潘俊宏／攝影
民進黨立委陳素月、黃秀芳、陳秀寶、蔡易餘今天舉行記者會，呼籲財劃法修法應納入農業與高齡人口指標，讓財政分配更公平。陳素月指出，目前的財劃法造成地方財源分配嚴重失衡，許多農業縣市的權益受到很大衝擊。

陳素月舉例，彰化縣是全台農業重要產區，無論是稻米、蔬果、畜牧產值都是名列前茅，但是這些農業貢獻沒有在財政分配中獲得合理反映，現行制度主要依據人口與稅收計算，忽略農業縣在土地保育、糧食供應、水資源維護等面向的貢獻，這樣對農業縣而言極度不公平。

民進黨立委蔡易餘（左起）、陳素月、黃秀芳、陳秀寶今天舉行記者會，呼籲財劃法修法應納入農業與高齡人口指標，讓財政分配更公平。記者潘俊宏／攝影
陳素月 財劃法 財政

