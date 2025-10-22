影╱國民黨團呼籲停砍公教年金 批民進黨改革挑動對立
國民黨立院黨團書記長羅智強、首席副書記長林沛祥、立委牛煦庭等，上午在黨團舉行「停砍公教年金修法啟動! 爭公道! 要尊嚴!」記者會。羅智強、林沛祥與牛煦庭高呼「停砍年金、爭公道、要尊嚴」口號，呼籲停砍公教年金。牛煦庭批評，2017年民進黨政府以年金改革為名，行鬥爭之實，當然並非理性討論，而是鼓動社會情緒、挑動世代對立。
牛煦庭表示，8年過去了，年金改革沒有給社會更好的環境，而是讓社會更加的撕裂，讓信賴被破壞、奉獻被羞辱。牛煦庭進一步指出，反觀在處理勞保年金破產危機，卻用可用預算撥補來支撐財務，還稱撥補也是改革。牛煦庭質疑，「撥補也是改革」為何標準不同。
牛煦庭表示，國民黨推出停砍年金並非回到過去的待遇，而是一個相對溫和、相對理性的方式，提出一個居中可以退讓的妥協方案。牛煦庭強調，不論是軍、公、教、警、消、勞，好一點的退休生活，有尊嚴的退休生活。
👉花蓮堰塞湖溢流釀災情
▪ 懶人卡／堰塞湖溢流慘案 天災還人禍？災情、救援、政府應變一次看
▪ 整理包／花蓮光復鄉堰塞湖潰決「如1水庫灌入市區」 關鍵2個月時間軸
▪ 整理包／堰塞湖大解密！大自然「臨時水庫」怎麼形成、有何危險
▪ 圖解／馬太鞍溪堰塞湖災情為何這麼嚴重？為何不能事先破壞壩體？
▪ 圖解／還有洪災危險嗎？看馬太鞍溪堰塞湖變化 溢流破口在哪
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言