影╱國民黨團呼籲停砍公教年金 批民進黨改革挑動對立

國民黨立院黨團書記長羅智強、首席副書記長林沛祥、立委牛煦庭等，上午在黨團舉行「停砍公教年金修法啟動! 爭公道! 要尊嚴!」記者會。羅智強、林沛祥與牛煦庭高呼「停砍年金、爭公道、要尊嚴」口號，呼籲停砍公教年金。牛煦庭批評，2017年民進黨政府以年金改革為名，行鬥爭之實，當然並非理性討論，而是鼓動社會情緒、挑動世代對立。

牛煦庭表示，8年過去了，年金改革沒有給社會更好的環境，而是讓社會更加的撕裂，讓信賴被破壞、奉獻被羞辱。牛煦庭進一步指出，反觀在處理勞保年金破產危機，卻用可用預算撥補來支撐財務，還稱撥補也是改革。牛煦庭質疑，「撥補也是改革」為何標準不同。

牛煦庭表示，國民黨推出停砍年金並非回到過去的待遇，而是一個相對溫和、相對理性的方式，提出一個居中可以退讓的妥協方案。牛煦庭強調，不論是軍、公、教、警、消、勞，好一點的退休生活，有尊嚴的退休生活。 國民黨立院黨團書記長羅智強（中）、首席副書記長林沛祥（左）、立委牛煦庭（右）上午在黨團舉行記者會，一銅高呼「停砍年金、爭公道、要尊嚴」口號，呼籲停砍公教年金。記者黃義書／攝影

商品推薦