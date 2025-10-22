蘇巧慧遞交參選意願書 表態投入2026新北市長選戰

民進黨日前通過徵召縣市自願報名條款，將收件至31日止。民進黨立委蘇巧慧今天上午赴中央黨部繳交參選意願表，並明確表示，希望在2026年代表民進黨參選新北市長，為民進黨守下這一城。

民進黨日前通過初選提名選務時程，縣市長提名預計採4個梯次公布，在明年1月底前完成所有提名作業，首波第1梯次縣市長提名今天送黨內中執會通過，名單為台中市何欣純、宜蘭縣林國漳、台東縣陳瑩、嘉義市王美惠，今也將召開提名記者會。

組織部主任張志豪表示，將彙整所有意願表後，31日下午5時彙整總表送交選對會參酌。

蘇巧慧指出，今天利用在立法院開會、地方行程的中間空檔，按照民進黨選對會規定，特別到黨中央正式遞交直轄市長參選意願表。

至於對贏得初選有信心嗎？蘇巧慧表示，她已經讓新北市民檢驗十年，也用這段時間證明，自己和團隊觀念創新、行動力強，這段時間也向新北市民請益，聽到大家意見也收到很多鼓勵，有信心在這一戰讓新北市煥然一新，讓新北市更新更好，用這樣的態度帶領新北隊成為2026最強棒。

商品推薦