蘇巧慧遞交參選意願書 表態投入2026新北市長選戰

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨立委蘇巧慧。圖／聯合報系資料照片
民進黨立委蘇巧慧。圖／聯合報系資料照片

民進黨日前通過徵召縣市自願報名條款，將收件至31日止。民進黨立委蘇巧慧今天上午赴中央黨部繳交參選意願表，並明確表示，希望在2026年代表民進黨參選新北市長，為民進黨守下這一城。

民進黨日前通過初選提名選務時程，縣市長提名預計採4個梯次公布，在明年1月底前完成所有提名作業，首波第1梯次縣市長提名今天送黨內中執會通過，名單為台中市何欣純、宜蘭縣林國漳、台東縣陳瑩、嘉義市王美惠，今也將召開提名記者會。

組織部主任張志豪表示，將彙整所有意願表後，31日下午5時彙整總表送交選對會參酌。

蘇巧慧指出，今天利用在立法院開會、地方行程的中間空檔，按照民進黨選對會規定，特別到黨中央正式遞交直轄市長參選意願表。

至於對贏得初選有信心嗎？蘇巧慧表示，她已經讓新北市民檢驗十年，也用這段時間證明，自己和團隊觀念創新、行動力強，這段時間也向新北市民請益，聽到大家意見也收到很多鼓勵，有信心在這一戰讓新北市煥然一新，讓新北市更新更好，用這樣的態度帶領新北隊成為2026最強棒。

民進黨 蘇巧慧 新北市選舉

院版財劃法「統籌款比今年多」…財部挨批自說自話

財政部長莊翠雲日前表示將於年底前提出行政院版財政收支劃分法修正草案，財政部國庫署長陳柏誠昨天表示，財政部研議中的財劃法草...

新聞眼／院版財劃法釋出金額若不給力 難闖關立院

財劃法去年於在野黨主導下完成修法，原本「不動如山」的行政院在歷經大罷免、大失敗後，決定在立法院本會期提出修法草案，表面上...

川普稱2027前中共不會攻台？ 張競：鋪陳與北京對話氛圍與談判前提

美國總統川普表示「不認為中國大陸可能在2027年攻台」，中華戰略學會資深研究員張競指出，川普的說法不無可能是刻意向北京示...

影／鄭麗文說國民黨未來總統人選 盧秀燕微笑請媒體關心這件事

鄭麗文當選國民黨主席，藍營內部質疑鄭未承諾不選2028，且未來難定台中市長盧秀燕於一尊。媒體今就此問題詢問盧秀燕，盧說「...

拒絕政治壓力 NCC委員被提名人黃葳威：可以辭職

立法院交通、教文委員會聯席會議今天繼續審查國家通訊傳播委員會（NCC）被提名人，在野黨仍聚焦何時被徵詢、中天新聞換照案、...

