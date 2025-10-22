聽新聞
檢察官對法官押不押人無限抗告 吳宗憲：現非包青天時代
立法委員吳宗憲今在司法及法制委員會上質疑，檢察官起訴後，可否對法官要不要押人的決定不停抗告？當卷、證、人都移審法院了，檢察官還不斷抗告，等於是讓檢察官干涉法官的權限。吳以民眾黨前主席柯文哲案為例，稱法官論壇也在討論「不應厭惡這個人而刑獄」。
吳宗憲表示，法官依據證據審判，而非外來的壓力，法官也非接續檢察官偵查、擦屁股，他詢問司法院副秘書長王梅英對於檢察官「無限抗告」的意見。王梅英說，不管是檢察官或被告，對於抗告的政策可以討論，至於限制檢察官的抗告權，可以研議。吳說，當成審法官想放掉當事人，但檢察官不停抗告，這不是侵害法官獨立審判的空間嗎？現在已不是包青天時代，檢察官討厭被告，檢、審應互相尊重。
王梅英則表示，若被告被羈押，也會想抗告，是否只單方面限制檢察官，需要討論。
民進黨立委王義川則詢問，法官裁定羈不羈押有無標準？民眾總覺得是「運氣好不好」的問題，司法院的態度是全都靠法官判斷嗎？王梅英答稱要考量被告的犯罪情節、資力、是否有親人在國外生活，斟酌之處甚多。
