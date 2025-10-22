快訊

檢察官對法官押不押人無限抗告 吳宗憲：現非包青天時代

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導
立法委員吳宗憲表示，當卷、證、人都移審法院了，檢察官還不斷抗告，等於是讓檢察官干涉法官的權限。記者王宏舜／攝影
立法委員吳宗憲今在司法及法制委員會上質疑，檢察官起訴後，可否對法官要不要押人的決定不停抗告？當卷、證、人都移審法院了，檢察官還不斷抗告，等於是讓檢察官干涉法官的權限。吳以民眾黨前主席柯文哲案為例，稱法官論壇也在討論「不應厭惡這個人而刑獄」。

吳宗憲表示，法官依據證據審判，而非外來的壓力，法官也非接續檢察官偵查、擦屁股，他詢問司法院副秘書長王梅英對於檢察官「無限抗告」的意見。王梅英說，不管是檢察官或被告，對於抗告的政策可以討論，至於限制檢察官的抗告權，可以研議。吳說，當成審法官想放掉當事人，但檢察官不停抗告，這不是侵害法官獨立審判的空間嗎？現在已不是包青天時代，檢察官討厭被告，檢、審應互相尊重。

王梅英則表示，若被告被羈押，也會想抗告，是否只單方面限制檢察官，需要討論。

民進黨立委王義川則詢問，法官裁定羈不羈押有無標準？民眾總覺得是「運氣好不好」的問題，司法院的態度是全都靠法官判斷嗎？王梅英答稱要考量被告的犯罪情節、資力、是否有親人在國外生活，斟酌之處甚多。

相關新聞

蘇巧慧遞交參選意願書 表態投入2026新北市長選戰

民進黨日前通過徵召縣市自願報名條款，將收件至31日止。民進黨立委蘇巧慧今天上午赴中央黨部繳交參選意願表，並明確表示，希望...

院版財劃法「統籌款比今年多」…財部挨批自說自話

財政部長莊翠雲日前表示將於年底前提出行政院版財政收支劃分法修正草案，財政部國庫署長陳柏誠昨天表示，財政部研議中的財劃法草...

新聞眼／院版財劃法釋出金額若不給力 難闖關立院

財劃法去年於在野黨主導下完成修法，原本「不動如山」的行政院在歷經大罷免、大失敗後，決定在立法院本會期提出修法草案，表面上...

川普稱2027前中共不會攻台？ 張競：鋪陳與北京對話氛圍與談判前提

美國總統川普表示「不認為中國大陸可能在2027年攻台」，中華戰略學會資深研究員張競指出，川普的說法不無可能是刻意向北京示...

影／鄭麗文說國民黨未來總統人選 盧秀燕微笑請媒體關心這件事

鄭麗文當選國民黨主席，藍營內部質疑鄭未承諾不選2028，且未來難定台中市長盧秀燕於一尊。媒體今就此問題詢問盧秀燕，盧說「...

拒絕政治壓力 NCC委員被提名人黃葳威：可以辭職

立法院交通、教文委員會聯席會議今天繼續審查國家通訊傳播委員會（NCC）被提名人，在野黨仍聚焦何時被徵詢、中天新聞換照案、...

