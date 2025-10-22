快訊

法庭直播變成「法庭紀錄片」 黃國昌批司法院掏空立法院修法意旨

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導
立法委員黃國昌今在立法院司法及法制委員會上質疑「法庭直播」變成「法庭錄影帶」，認為是官官相護。記者王宏舜／攝影
立法委員黃國昌今在立法院司法及法制委員會上質疑「法庭直播」變成「法庭錄影帶」，認為是官官相護。記者王宏舜／攝影

立法委員黃國昌今在立法院司法及法制委員會上質疑「法庭直播」變成「法庭錄影帶」，認為是官官相護，他拿出司法院2026年施政計畫綱要，認為為何司法院的院會都未公開會議紀錄？難道是密件？如何讓人民更接近司法？

黃國昌援引司法院會議規則，質疑過去3年每年舉辦4次，但公告的內容貧乏，讓外界不曉得司法院在做什麼，他要求每次開完會後，司法院應將會議紀錄「送到我辦公室可以嗎？」而明年的施政計畫綱要看完後讓他覺得似曾相似，一比對發現與今年的內容大量重複，連段落、標點符號都一樣，讓他「嘆為觀止」，批大官坐在那邊討論複製貼上的東西「丟人現眼」。

黃說，今年立法院修正法院組織法，是為了落實2017年的司改決議，結果法庭直播變成「法庭紀錄片」，他懷疑是誰寫出「法庭錄音錄影公開播送實施辦法」是如何形成的？這未經過司法院會議討論，但立法院通過的法律授權司法院訂定辦法，司法院卻掏空國會三讀通過的法律意旨，究竟是誰決定這樣訂的？

司法院副秘書長王梅英反對「掏空」說，表示辦法是先由幕僚彙整，相關業務廳開會再上呈副秘書長、代理院長。黃國昌表示，台灣民眾黨團將嚴肅追究，並會將此事反映在預算審查上；召委翁曉玲也表示「這是很不對的」，提醒司法院應公開會議紀錄。

立委羅智強關切刑罰刑度過低、法律保障加害人的問題。羅質疑「台版柬埔寨案」綁了61個人，死了4個人（原以為是3人），不法所得4億元，根本慘絕人寰，但主嫌僅判無期徒刑，「我不知道有什麼案件可以判死刑欸！」。過去20年150名殺人犯，判死刑的僅2%，民進黨執政後數字僅0.33%，憲判8號後至今沒有死刑定讞案件，這還不叫「實質廢死」嗎？

羅也提到詐騙案件不斷翻新，已成國恥，2014年訂定加重詐欺罪，且處罰未遂犯，歷年來立法院修法希望加重刑度，但法院對詐欺案的量刑有加重嗎？2018年至2024年間，刑度達3年以上的比例僅千分之2，台灣人對詐騙的痛恨程度，應請法官們好好想一想。王梅英解釋，被逮的多是低階的車手，刑度才不高。

