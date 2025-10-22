聽新聞
0:00 / 0:00
總統交付林信義APEC任務 分享半導體經驗
亞太經濟合作會議（ＡＰＥＣ）領袖會議下周於南韓慶州登場，賴清德總統昨在總統府賦予領袖代表林信義任務，指示他對國際傳達台灣樂與各國攜手合作，且願意分享半導體等先驅產業經驗等三大主張。
賴總統說，面對全球經濟發展的許多挑戰與不確定性，要透過深化區域合作和創新，來促進繁榮，這也是台灣致力為世界貢獻的目標。他期許林信義今年與會時向所有ＡＰＥＣ領袖及國際社群，傳達台灣三項重要主張。
一是台灣致力強化經濟韌性，希望和各國攜手合作，持續促進區域經貿發展，推動多元夥伴合作。
其次，賴總統指出，台灣正在從「製造」轉向「創造」，非常樂意跟理念相近的經濟夥伴，分享發展半導體等先驅產業的經驗，並深化區域的合作。
最後，賴總統表示，台灣正加速推動以人為本的ＡＩ發展，作為實現ＡＰＥＣ共同願景的助力。
這是林信義繼去年ＡＰＥＣ秘魯峰會以來，再度領銜與會。林信義說，感謝賴總統託付，今年以人工智慧及因應人口變遷作優先議題，與我方長期推動的政策目標相呼應。台灣有能力也有責任，為亞太的繁榮與永續作出貢獻。
賴總統昨在台中也透露，台美關稅「近日應該會有很好的進展」，談判沒有涉及匯率。
👉花蓮堰塞湖溢流釀災情
▪ 懶人卡／堰塞湖溢流慘案 天災還人禍？災情、救援、政府應變一次看
▪ 整理包／花蓮光復鄉堰塞湖潰決「如1水庫灌入市區」 關鍵2個月時間軸
▪ 整理包／堰塞湖大解密！大自然「臨時水庫」怎麼形成、有何危險
▪ 圖解／馬太鞍溪堰塞湖災情為何這麼嚴重？為何不能事先破壞壩體？
▪ 圖解／還有洪災危險嗎？看馬太鞍溪堰塞湖變化 溢流破口在哪
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言