總統交付林信義APEC任務 分享半導體經驗

亞太經濟合作會議（ＡＰＥＣ）領袖會議下周於南韓慶州登場，賴清德總統昨在總統府賦予領袖代表林信義任務，指示他對國際傳達台灣樂與各國攜手合作，且願意分享半導體等先驅產業經驗等三大主張。

賴總統說，面對全球經濟發展的許多挑戰與不確定性，要透過深化區域合作和創新，來促進繁榮，這也是台灣致力為世界貢獻的目標。他期許林信義今年與會時向所有ＡＰＥＣ領袖及國際社群，傳達台灣三項重要主張。

一是台灣致力強化經濟韌性，希望和各國攜手合作，持續促進區域經貿發展，推動多元夥伴合作。

其次，賴總統指出，台灣正在從「製造」轉向「創造」，非常樂意跟理念相近的經濟夥伴，分享發展半導體等先驅產業的經驗，並深化區域的合作。

最後，賴總統表示，台灣正加速推動以人為本的ＡＩ發展，作為實現ＡＰＥＣ共同願景的助力。

這是林信義繼去年ＡＰＥＣ秘魯峰會以來，再度領銜與會。林信義說，感謝賴總統託付，今年以人工智慧及因應人口變遷作優先議題，與我方長期推動的政策目標相呼應。台灣有能力也有責任，為亞太的繁榮與永續作出貢獻。

賴總統昨在台中也透露，台美關稅「近日應該會有很好的進展」，談判沒有涉及匯率。

