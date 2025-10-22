聽新聞
總統交付林信義APEC任務 分享半導體經驗

聯合報／ 記者張文馨趙容萱／連線報導
賴清德總統（左）昨介紹代表我國出席ＡＰＥＣ的領袖代表林信義（右）。記者邱德祥／攝影
賴清德總統（左）昨介紹代表我國出席ＡＰＥＣ的領袖代表林信義（右）。記者邱德祥／攝影

亞太經濟合作會議（ＡＰＥＣ）領袖會議下周於南韓慶州登場，賴清德總統昨在總統府賦予領袖代表林信義任務，指示他對國際傳達台灣樂與各國攜手合作，且願意分享半導體等先驅產業經驗等三大主張。

賴總統說，面對全球經濟發展的許多挑戰與不確定性，要透過深化區域合作和創新，來促進繁榮，這也是台灣致力為世界貢獻的目標。他期許林信義今年與會時向所有ＡＰＥＣ領袖及國際社群，傳達台灣三項重要主張。

一是台灣致力強化經濟韌性，希望和各國攜手合作，持續促進區域經貿發展，推動多元夥伴合作。

其次，賴總統指出，台灣正在從「製造」轉向「創造」，非常樂意跟理念相近的經濟夥伴，分享發展半導體等先驅產業的經驗，並深化區域的合作。

最後，賴總統表示，台灣正加速推動以人為本的ＡＩ發展，作為實現ＡＰＥＣ共同願景的助力。

這是林信義繼去年ＡＰＥＣ秘魯峰會以來，再度領銜與會。林信義說，感謝賴總統託付，今年以人工智慧及因應人口變遷作優先議題，與我方長期推動的政策目標相呼應。台灣有能力也有責任，為亞太的繁榮與永續作出貢獻。

賴總統昨在台中也透露，台美關稅「近日應該會有很好的進展」，談判沒有涉及匯率。

賴清德 林信義 APEC

相關新聞

川普稱2027前中共不會攻台？ 張競：鋪陳與北京對話氛圍與談判前提

美國總統川普表示「不認為中國大陸可能在2027年攻台」，中華戰略學會資深研究員張競指出，川普的說法不無可能是刻意向北京示...

吳釗燮：第一島鏈可能成戰場 台灣非唯一目標

川習會前，台海局勢持續受關注，國安會秘書長吳釗燮昨日指出，第一島鏈已有可能成為戰場，且台灣不會是唯一一個中共鎖定的目標。...

學者看川習會：兩岸不對話 台北只能看戲

美國總統川普說他認為中國無意武力犯台。淡江大學戰略所所長李大中分析，川普或許想表達自己和習近平的溝通無礙，或企圖展現「可...

黃珊珊解釋「小沈已給」緣由 批檢鬼打牆

台北地方法院審理民眾黨前主席柯文哲涉貪汙、侵占、背信案，昨傳喚民眾黨立委黃珊珊第二度作證。檢方指控威京集團主席沈慶京行賄...

稱幫柯文哲圓夢 黃珊珊：演唱會收入沒進競總

民眾黨前主席柯文哲涉政治獻金侵占案，檢方指控柯侵占演唱會收入。台北地院昨傳喚民眾黨立黃珊珊作證。黃證稱，柯一直有開演唱會...

