院版財劃法「統籌款比今年多」…財部挨批自說自話

財政部長莊翠雲日前表示將於年底前提出行政院版財政收支劃分法修正草案，財政部國庫署長陳柏誠昨天表示，財政部研議中的財劃法草案，除了統籌稅款會比今年多，也會優先滿足地方政府的基準財政收支差額並搭配財源保障機制，也就是地方政府整體獲配金額，不會少於基準年度（今年）的統籌稅款加一般補助款。

不過，地方政府認為中央溝通不足，整場會議「幾乎成了財政部在自說自話」，財政部只想「說服」，未採納地方意見，令人遺憾。

主計總處今年給地方政府的一般補助款總額為二五○一億元，此外，財政部設算今年統籌稅款規模達四六七六億元，兩者合計金額為七一七七億元。不過，財政部以明年各稅預算案資料設算，依新版財劃法明年統籌稅款規模高達八八四一億元。

財政部昨邀請地方政府開會，討論統籌稅款分配公式與指標。陳柏誠會後轉述，會中「熱烈討論」，財政部會根據地方政府反映的意見，尋求最大共識，作為修法參考。據轉述，台北市、台中市等與會代表對於財政部規畫將營利事業營業額的權重，從現行的百分之廿降為百分之八「降太多」，但部分縣市代表則有不同看法。

陳柏誠對此表示，分配指標不能只看單一項目，財政努力指標除了營業額，還有稽徵努力度、財產稅成長率等，基本建設指標也有人口數，這都對都會型縣市有利。

對財政部提出的統籌稅款分配機制架構，陳柏誠說，地方政府對此一規畫方向多表認同，其中在搭配財源保障機制方面，中央承諾分配結果不低於基準年（今年）統籌款加一般補助款；至於今年引發地方反彈的補助款定義，主計總處也會因應調整回來，但金額要視基準財政收支差額而定。

新北市財政局長陳榮貴說，地方政府感受強烈，整場會議「幾乎成了財政部在自說自話」。陳榮貴批評，財政部自提版本、設定規則，早已把水平分配、比例權重等細節都擬定好，地方只是被通知參加，未被真正聽取意見。他呼籲財政部回歸透明溝通機制，讓修法兼顧地方需求與財政正義，而非「走程序」。

北市財政局則在會中表達反對立場，指財政部版本將造成各產業發展不均衡，影響地方建設，完全忽視地方政府財政努力。

桃園市府官員也說，昨會議只是要各縣市發表意見，卻無任何採納，更沒有任何具體試算數據，令人遺憾。

台中市財政局副局長游孟樫昨代表市府參與會議，他說，會議上國庫署公布各項指標權重，但各縣市對不同指標、權重有意見，如國庫署下調人口指標權重，從百分之四十點五降到百分之十八，台中較難接受。

高雄市則有不同看法，財政局長陳勇勝表示，分配公式應優先彌補個別縣市基本財政收支差短，且現行財劃法修法倉促，未考量年齡結構、社福負擔及產業外部性成本問題，對高雄極不公平。

