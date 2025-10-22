聽新聞
吳釗燮：第一島鏈可能成戰場 台灣非唯一目標

聯合報／ 記者廖士鋒／台北報導

川習會前，台海局勢持續受關注，國安會秘書長吳釗燮昨日指出，第一島鏈已有可能成為戰場，且台灣不會是唯一一個中共鎖定的目標。陸委會主委邱垂正則提到，今年是古寧頭戰役勝利七十六周年，重申「台灣從未被中華人民共和國統治」。

由陸委會委託政大國關中心辦理的「美中競爭下的中國大陸情勢與兩岸關係」國際研討會昨日在台北舉行，包含吳釗燮、邱垂正、陸委會副主委梁文傑、沈有忠、李麗珍，以及中研院士吳玉山等多位國內外學者出席。

吳釗燮昨僅有致詞並未受訪。他指出，第一島鏈是「可能的戰場」已非戰略願景了，因為共軍的關係有可能成為戰場。他並說台灣不會是唯一一個中共鎖定的目標，共軍軍事擴張已經到了第一島鏈以外，今年二月未通知就在澳洲周遭軍事演習，且今年還有兩個島鏈間的雙航母演習等，在在受到國際關注。

吳釗燮也回應中共通緝我軍方人員一事，指出中共利用開源情報並結合人工智慧工具，編造有關我國人員或公司團體對其進行網路或資訊攻擊的故事。中方公布本應受隱私保護的個人或公司數據，然後實施制裁，並對舉報者進行獎勵，這種策略「旨在製造恐慌」。他還提及中共對台灣「各層級」選舉都希望介入。他重申包含「不主動挑釁」在內的四大政策，也宣稱「殺不死我們的只會讓我們更強壯」。

邱垂正昨日也表示，政府將秉持不挑釁、不冒險的態度，避免台海爆發嚴重衝突。他並指出，只要秉持理性、平等、相互尊重的原則，我方願意與北京當局共同努力，為維護台海和平穩定，達成雙方均可接受的安排。但他也強調，接受九二共識「就意味著接受台灣是中華人民共和國的一部分」。並指今年是古寧頭戰役勝利七十六周年，當年軍民團結一致，守住中華民國的主權，「事實上，台灣從未被中華人民共和國統治」。

