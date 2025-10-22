學者看川習會：兩岸不對話 台北只能看戲
美國總統川普說他認為中國無意武力犯台。淡江大學戰略所所長李大中分析，川普或許想表達自己和習近平的溝通無礙，或企圖展現「可以搞定對方」的自信。中華戰略學會資深研究員張競指出，川普的表態，可能是向北京喊話，刻意向習近平示好，為川普希望達成的政治交易，先行鋪陳適當互動氛圍與談判前提。
李大中表示，川普在八月也有類似讓外界意外的公開言論，當時他宣稱習近平曾經保證「在他任內不會犯台」，但外界不知川普指的是哪一次兩人的互動。川普這次發言則是非常的「川普風格」，用字遣詞未必精確，有些模糊。
李大中認為，川習即將在南韓會晤、美中第五輪貿易關稅談判即將展開之際，川普想傳達的意涵，包括想強調他與習近平的溝通互動無礙。並企圖顯示對於美中關係、雙方進行中的談判與交易有高度自信，自覺「一切在他掌握中」。
李大中也提醒，川普主動提到「和習會面會提到台灣」，台灣還是要密切注意局勢發展。他認為，川普當前最在意北京稀土管制、大豆等農產品出口中國、芬太尼等議題，這些是川普希望北京讓步的領域。李大中指出，川普不會放棄台灣，但到底會怎麼運用台灣這張牌，我方仍須謹慎觀察與因應。
張競指出，川普今天的預測，其實無法規範世界未來的發展軌跡，更不可能就此拍板兩岸和戰，假如政府不試圖改善兩岸關係，尋求與北京直接溝通對話，就只能坐視北京與華盛頓入席，台北就只能在餐桌上任人宰割。若不想當任人擺布的棋子，就要找到通關密語，否則就只能閉嘴看戲。
