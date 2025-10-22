賴總統致賀高市早苗當選首相 期待深化合作

快訊

經濟日報／ 記者歐芯萌／台北報導

日本昨（21）日選出自由民主黨新任總裁高市早苗為第104任首相，總統府發言人郭雅慧表示，賴清德總統代表我國政府與國人，對高市早苗首相表達誠摯祝賀，並期待台日雙方在經貿、科技、災防等領域深化合作。

賴總統亦祝福高市首相所領導的日本新政府，順利推動各項國政，國家發展昌盛，並期盼台日關係持續友好深化，共同為增進兩國人民福祉努力。

郭雅慧表示，台灣與日本往來交流密切、友誼真誠堅定，兩國人民長年建立起可貴的互助情誼。面對全球疫情挑戰時，台日相互扶持、彼此幫忙，攜手克服疫情的困難。

郭雅慧指出，我國與日本是共享價值的堅實夥伴，高市首相更是台灣堅定的友人。期盼未來台日雙方在經濟貿易、科技合作、災害防治、安全保障等各領域，持續深化交流合作、強化區域夥伴關係，進一步推動台日關係新里程碑。

日本 疫情 台日關係

