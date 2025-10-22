賴總統致賀高市早苗當選首相 期待深化合作

美國總統川普回應媒體提問「中國是否可能於2027年入侵台灣」時表示，他「看不出中國會這麼做」，還說「台灣是中國眼中的蘋果」，強調10月底和中共國家主席習近平見面時，預期會談到台灣議題。台灣要如何避免成為美中複雜戰略博弈的籌碼？如何避免成兩強對弈的棋子？恐是不得不面對的迫切課題。

2025-10-22 05:50