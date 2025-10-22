快訊

黃珊珊解釋「小沈已給」緣由 批檢鬼打牆

聯合報／ 記者王聖藜／台北報導
台北地方法院審理民眾黨前主席柯文哲涉貪汙等案，昨第二度傳喚民眾黨立委黃珊珊（圖）作證；黃庭後批檢方「鬼打牆」，很多問題都是主觀臆測。記者黃義書／攝影
台北地方法院審理民眾黨前主席柯文哲涉貪汙、侵占、背信案，昨傳喚民眾黨立委黃珊珊第二度作證。檢方指控威京集團主席沈慶京行賄柯，詰問柯曾傳訊給黃稱「小沈已給過」意涵為何？黃證稱，是柯告訴她不要太去麻煩別人的意思。

黃珊珊作證後表示，檢察官有點「鬼打牆」，很多問題都是主觀臆測，比如問她「你們這麼忙為何不用訊息通知大家就好？」黃說，所謂「小沈已給過，叫我不要去麻煩別人」的部分，檢察官是故意去串聯所謂的「一五○○」。

公訴檢察官表示，依黃珊珊證述，柯文哲告知黃珊珊要開募款委員會，成員是黃珊珊、柯辦前主任李文宗、會計師范有偉、基隆市副市長邱佩琳、民眾黨秘書長周榆修，可以認定當時募款委員會就是希望對外募款。

黃珊珊證稱，她當柯競總總幹事負責統籌辦活動、文宣，但競總沒有專門的募款委員會，李文宗是競總財務長，他們每天都在想募款的事；她二○二三年十一月二日聯絡李文宗臨時開會討論，因每天都在擔心經費，那段時間都很焦慮。

黃珊珊說，傳訊息給李文宗邀請的人，應是周榆修、范有偉、邱佩琳，不過，當天在競辦二樓開會討論的卻是「藍白合」，至於也傳訊息給李文宗提及「快點募款」等，則是擔心柯會亂花錢，因為柯沒有金錢觀念。

黃表示，柯文哲不是很想募款的人，選舉需要大量經費，而且每一筆募到的款項也代表一張選票，總部經常開會討論募款的事，為了募款，她經常都會拜託大家幫忙，也希望能當面拜託，因此會找上柯文哲好友。

募款會議結論她不會特別向柯文哲報告，多會利用晨會或見面時說明，提醒柯要募款、不然錢會不夠用；黃稱開會的人來來去去，不記得范有偉有無到場，但證實邱佩琳是重點拜託對象。

檢察官問柯文哲二○二三年十一月三日下午傳訊息給黃珊珊「小沈已給過，不要再找他，另外他的財務狀況也不好」是何意思？黃珊珊證稱，柯文哲常叫她不要太去麻煩別人，她回覆柯「明白」就是知道不要再去麻煩人，但不清楚沈與柯過去有無金錢往來。

