稱幫柯文哲圓夢 黃珊珊：演唱會收入沒進競總
民眾黨前主席柯文哲涉政治獻金侵占案，檢方指控柯侵占演唱會收入。台北地院昨傳喚民眾黨立黃珊珊作證。黃證稱，柯一直有開演唱會的夢想，大家就想幫柯實現，「KP Show」是商業演唱會、有繳娛樂稅，收入沒有進入競總。
合議庭本來裁准傳喚捐款三百萬元給木可公司的採風公司負責人孫丁君、木可員工吳敏瑄作證，不過，因檢、辯捨棄傳喚，昨庭期取消。
黃珊珊說，柯文哲有開演唱會的夢想，大家幫柯實現，但討論後認為不符合政治獻金法的規定，於是競總決定不介入，並採商業模式進行，由木可與尼奧、時樂公司簽商演合約；「KP Show」是商業演唱會、不是募款，有繳娛樂稅，而且收入沒進入競總。
黃珊珊說，尼奧、時樂負責人戴利玲是她的朋友、有辦演唱會經驗，演唱會讓戴利玲與柯文哲、李文宗去談，演唱會的合約她有看過，以專業規格辦理，柯也很認真排練，門票定價八八○○元是由木可與廠商決定。
黃珊珊稱，二○二三年五月廿日起接受政治獻金募款兌換應援小物，小物是贈品，類似百貨公司送周年禮概念，且會開收據，當時，競選活動剛起跑，捐款送小物是刺激募款，應援小物定價也比市價高四、五倍以上，目的是募款不是賣東西。
至於柯的競選小物活動共有三波，黃珊珊表示，競總、黨部、木可公司各有網站，是不是與競選活動有關，正常人都看得出來。
檢方還指控採風公司捐款三百萬元給木可公司涉公益侵占，黃珊珊稱，採風匯款給木可她是看周刊報導才知道的。
