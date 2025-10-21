監察院為何多年沒有調查陸委會？監委分析原因稱：很少犯錯

陸委會的施政情況，近年很少見諸於監察院的調查報告、或者糾正、糾舉與彈劾等，對此監察委員林文程表示，這是因為兩岸關係從我們角度來看，陸委會是「非戰之罪」，第二是陸委會主委邱垂正領導下的陸委會「很少犯錯」。

林文程21日以監察委員、國立中山大學中國與亞太區域研究所特聘教授身分出席陸委會委託政大國關中心舉辦的國際研討會，在最後的圓桌論壇環節，他做出上述表示。

林文程為學者出身，曾任李登輝總統外交政策顧問、陳水扁總統時期任國家安全會議諮詢委員、台灣民主基金會執行長等職，蔡英文總統任內提名為監察委員，今年5月監察院通過林文程調查「公務員違法違規前往中國大陸案」之調查報告，糾正行政院及所屬人事行政總處及教育部。

他指出，大陸面臨很多內部挑戰，如經濟成長趨緩、年輕人失業率很高等，中共領導人習近平近幾年不斷整肅共軍將領，顯示他對軍隊的完全掌控仍然信心不足，對台則持續兩手策略：對民進黨政府嚴厲、對台灣年輕世代籠絡，這不會改變。

曾赴海外出席監察使組織會議與赴駐處巡查的他也表示，海外僑胞都關心中共會不會對台用武，「我們並不能排除，因為中國官方文件沒有放棄，我認為短期內中國不會發動對台戰爭，因為他還沒準備好」。

林文程說，自己對川普的俄烏立場高度失望，「他給我感覺是討好俄羅斯，這鼓勵有侵略傾向國家，包括中國在內，用武力實現目標」。此外，川普對台海兩岸政策重新回到戰略模糊，跟拜登戰略清晰有很大不同。

他還表示，川普對中國大陸缺乏整體戰略，關稅是他唯一工具。其他面向談得非常少。同時川普反覆無常、不可預測的政策正在弱化美國全球領導地位，美國領導可信度也已經大幅下降，讓人擔心他是否會以台灣為籌碼與習近平交易，要從南韓川習會進一步觀察。

他認為台灣最大的挑戰在於台灣存在國家認同問題，台灣內部不夠團結，政黨惡鬥才是台灣最大挑戰，「如果台灣內部能夠團結，我不認為中國能夠用武力征服台灣」。而立法院朝小野大可能阻礙賴總統增加國防預算。

林文程還指，北京政府對賴總統有負面看法，拒絕與賴對話，自己也不預期兩岸關係在短期未來有改善，但責任不在台灣。

他說，監察院很少立案調查陸委會，五年多以來確實非常少，「恐怕一兩件都沒有」，他解釋，第一台海兩岸關係「從我們角度來看，陸委會是非戰之罪」，第二「不管是林正義、邱主委領導下的陸委會都很少犯錯」。

此外，曾任陸委會副主委、國安會諮委的中研院歐美所研究員林正義說，美國最近做了有關台灣法律地位的論述（指AIT的未定論），他表示自己覺得台灣跟中華民國有機結合，兩者不可缺一，除了陸委會、總統府、外交部有「中華民國（台灣）」英文外，其他部會不僅沒有中華民國、中華民國台灣更不可能。

他還提到，美國六項保證其中一項，有關台灣法律地位不會做任何調整，另外不修改「台灣關係法」、不支持台灣獨立，這本來是美國立場、一中政策也是美國立場，「但當你講反對台灣獨立時，就跨出一大步，變成國民黨、共產黨跟美國政府反台獨，會造成非常大的挑戰，也跟六大保證精神進一步有很大變化」。他稱，從習近平跟新的國民黨主席通電，就可看到，反對台獨是國民黨跟共產黨（的立場），台灣不希望川普跟習近平在南韓見面，在任何重要議題上打破過去所建立的「現狀」。

商品推薦