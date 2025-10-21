玉山獎頒獎 蕭美琴盼台灣品牌扎根本土走向世界高峰

副總統蕭美琴今天表示，期盼台灣品牌在扎根本土的同時，也在全球市場上發光，走向世界高峰。她說，有「護國群山」之稱的半導體產業，一直是台灣的優勢產業，整個生態系都落地生根在台灣，而面對世界的競爭，要立足台灣，同時在快速成長的國際市場中爭取更多機會。

副總統晚間出席「2025第22屆國家品牌玉山獎頒獎典禮」致詞時表示，玉山是台灣最具象徵的山峰，不只是高，更是堅毅、勇氣和永不放棄的精神；今天每一座玉山獎都是對這種精神的肯定，背後代表著產品創新或服務卓越，更展現得獎者對品質的堅持、社會的關懷及對環境的責任。

副總統指出，經營品牌非常不容易，每天都會遭遇挑戰，但也正因為大家願意堅持和付出，才有今天的成果。得獎者們用行動告訴世界，台灣不只會製造，更是專業且充滿溫度的地方。

副總統提到，這幾年全球經濟劇烈變化，科技日新月異，面對關稅挑戰與供應鏈重組等外在不確定因素，是挑戰也是機會，許多台灣企業不但沒有退縮，反而在逆境中不斷創新，在挑戰中成長、向世界擴張。

副總統談及，例如有「護國群山」之稱的半導體產業，一直是台灣的優勢產業，這是幾十年來的努力和技術累積的成果，整個生態系都落地生根在台灣，而面對世界的競爭，要立足台灣，同時在快速成長的國際市場中爭取更多機會。

副總統接著說明，台灣與美國、德國、日本等理念相近國家整合全球科技生態系，共同推動世界經濟的繁榮，因此，除了台積電以外，包含半導體供應鏈相關的企業，也都與各國展開合作，這是雙贏的夥伴關係，也是在地緣風險下，讓台灣更安全、更具韌性，加值台灣、強化台灣的方式；只要在台灣扎根越深，向世界開枝散葉、開花結果，基礎就會越穩固。

副總統強調，台灣要帶著自信走向世界，政府也會持續成為企業最堅強的後盾，努力營造更優質的環境。政府推動的政策，包括AI新十大建設、協助台商回流的各項配套措施，都是為了讓台灣品牌在扎根本土的同時更具全球競爭力。

副總統解釋，政府推動產業升級與創新政策，積極協助企業導入研發與數位轉型，並推動品牌國際化策略，讓台灣品牌能在全球市場上發光。同時，政府致力落實永續發展與淨零、數位「雙軸轉型」，協助企業持續成長。這些努力都是為了打造屬於台灣國家品牌的力量，讓世界看見台灣的價值。

副總統表示，台灣這座被大家珍愛的島嶼，不僅是企業拓展全球的重要基地與沃土，更是最溫暖的家。未來只要持續團結、勇於創新，讓永續成為品牌信念，世界就能看見台灣的韌性、溫度與力量，「玉山精神」也將在每個角落持續綻放。

