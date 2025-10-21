歐盟創新週 卓榮泰：與堅實盟友共創永續未來

「2025歐盟創新週開幕暨聯誼酒會」今天在台北舉行，行政院長卓榮泰致詞時表示，歐盟創新週是雙方長期合作平台，也讓台歐盟在半導體、綠能、再生能源合作有穩定基礎，台歐盟已是經貿夥伴，未來則將成為堅實盟友，以創新推動永續、合作開創未來。

經濟部與歐洲經貿辦事處今天起至23日，在台北共同舉辦2025歐盟創新週活動。卓榮泰、經濟部長龔明鑫、歐洲經貿辦事處長谷力哲（Lutz Güllner）、歐盟成長總署副總署長甘布斯（Hubert Gambs）晚間皆出席創新週開幕暨聯誼酒會。

卓榮泰致詞時指出，歐盟創新週是雙方最具規模、影響力的長期合作平台，也因這穩健合作基礎，讓台灣與歐盟在半導體、綠能、再生能源上都能深化合作，截至今年9月，歐商對台灣投資超過638億美元，是台灣最大的外資投資來源，尤其歐洲離岸風電業者更是堅定協助台灣發展綠能，也有許多大廠來台灣設立研發中心，與台灣共同建立半導體生態系的穩定成長。

卓榮泰說明，著眼於歐盟的製造技術、科技研發量能豐厚，台灣業者也積極布局歐洲市場，相繼投入電動車、能源、衛星供應鏈，提供多元領域發展，強化彼此關鍵領域供應鏈韌性，帶動更多合作。

卓榮泰提到，台灣與歐盟也持續透過台歐貿易及投資對話平台、台歐盟產業對話會議，建立更積極的交流機制，讓雙方合作基礎更加穩固，有助建立長期夥伴關係。

全球情勢快速變化，卓榮泰強調，各國共同面臨供應鏈安全、科技自主、綠色轉型等挑戰，台灣身處印太要衝，長期秉持穩健、可靠與民主3大原則，與理念相近夥伴攜手合作，確保區域和平合作，打造更具韌性、穩定的供應鏈。

卓榮泰表示，數位與淨零的雙軸轉型是台歐盟共同努力方向，台灣身為全球高科技製造重鎮，是推動綠色與數位轉型的關鍵，願意承擔責任、參與民主經濟鏈成為民主經濟體，啟動2050淨零轉型路徑，加速台灣與世界接軌。

卓榮泰解釋，台灣正推動二次能源轉型、修法邁向資源循環零廢棄的願景，並要透過AI新十大建設打造AI智慧大國，讓台灣成為前5大算力中心，同時投入矽光子、量子、AI機器人、無人載具的技術發展，期盼成為民主供應鏈不可或缺的關鍵地位，協助百工百業邁向智慧化與低碳化，打造台灣成為智慧科技島。

卓榮泰指出，台灣與歐盟過去是經貿夥伴，未來則會在共享民主、法治與永續價值，以及共同的人權基本理念下成為堅實盟友，以創新推動永續、以合作開創未來，共同面對全球轉型。

龔明鑫則透露，過去歐盟投資台灣看似比較多，但目前台積電布局德國、鴻海投資法國與中東歐、環球晶也在義大利投資，業者與英國、丹麥、比利時、法國合作離岸風電的合作等，情況很快就會改善。

谷力哲表示，歐盟是台灣可靠的貿易夥伴，在台灣的投資已經遠超日本與美國，未來也會持續歡迎鴻海與台積電在歐洲的投資，因為此類合作能帶來更多策略聯盟，讓雙方成為韌性創新的供應鏈夥伴，而即便地緣政治複雜快速變化，但歐盟有穩健法規、健全的法制環境，加上4.5億人的重要市場，期盼未來能深化雙邊合作。

甘布斯強調，全球局勢動蕩不安，應該要尋找聰明、明智以及長久的合作夥伴，台灣與歐盟都明白中小企業是推動經濟發展的中流砥柱，此次也帶來18個中小企業產業聚落，期盼能與台灣交流循環經濟、循環塑膠、機器人、無人機等領域，並化為實質成果。

