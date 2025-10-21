快訊

花蓮燕子口堰塞湖危機未解 秀林鄉5地區明天停班停課

前台大婦科名醫鄭文芳被控下藥性侵3女棄保潛逃 今押解返台法院裁押

士林地院旁起火！消防急派員撲救 起火原因待查

恭賀高市早苗任日本首相 國民黨：深化台日友誼

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
高市早苗出任日本首相，國民黨今表達誠摯祝賀。圖／取自國民黨臉書
高市早苗出任日本首相，國民黨今表達誠摯祝賀。圖／取自國民黨臉書

高市早苗出任日本首相，國民黨今表達誠摯祝賀，期盼未來自民黨與國民黨之間長期穩固的友誼能持續延續，雙方在政黨外交與各層面交流上更加密切往來。國民黨相信，台日兩黨共享民主、自由與法治的核心價值，未來將持續在區域和平與合作上並肩前行。

國民黨表示，作為中華民國最大在野黨，也期待日方一同重視區域穩定與歷史責任，期許避免參拜靖國神社等爭議。

同時，國民黨也特別表達對已卸任的首相石破茂誠摯感謝。石破茂多次率團來訪國民黨中央，長期以來對推動兩黨交流、強化友誼不遺餘力，為國民黨與自民黨奠定了堅實的互信基礎，國民黨對此深表敬意與感謝。

國民黨表示，將秉持「親美友日和陸」與「2D戰略（Defense與Dialogue）」的外交與國防方針，積極推動更緊密的台日關係。期待雙方能共同促進區域經貿繁榮，並攜手維護印太地區的和平與穩定。

國民黨 台日關係 日本 高市早苗

延伸閱讀

盧秀燕恭喜高市早苗任日本首位女首相 「相信台日友好更進一步」

高市早苗成首位女日相 歐盟執委會主席讚「創造歷史」

高市早苗對陸強硬 陸學者揭選「他」掌外相背後盤算：避免中日陷極端

高市早苗成日本首相 曾當樂團鼓手且愛騎重機

相關新聞

最新政黨政治獻金曝光 民進黨結餘最多、民眾黨短絀4625萬

監察院今天公布最新一年度政黨政治獻金申報內容，其中國民黨113年結餘1363萬元；民進黨113年結餘4691萬，民進黨是...

財劃法「營業額」30%擬下修至8% 北市批中央忽視地方財政努力

財政部下午召開「中央統籌分配稅款分配方式」研商會議，依財政部所擬版本，將財政努力指標中「營利事業營業額」指標權重由現行3...

盧秀燕恭喜高市早苗任日本首位女首相 「相信台日友好更進一步」

日本自民黨總裁高市早苗今天在臨時國會投票中勝選，成為第104任日本首相，也是史上第一個女性首相，賴清德總統稍早祝賀。台中...

恭賀高市早苗任日本首相 國民黨：深化台日友誼

高市早苗出任日本首相，國民黨今表達誠摯祝賀，期盼未來自民黨與國民黨之間長期穩固的友誼能持續延續，雙方在政黨外交與各層面交...

川普稱2027前中共不會攻台？ 張競：鋪陳與北京對話氛圍與談判前提

美國總統川普表示「不認為中國大陸可能在2027年攻台」，中華戰略學會資深研究員張競指出，川普的說法不無可能是刻意向北京示...

川普稱中共2027前不會攻台？ 李大中：想展現和習近平溝通無礙

美國總統川普表示「不認為中國大陸可能在2027年攻台」，淡江大學戰略所所長李大中分析，川普或許想表達自己和習近平的溝通無...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。