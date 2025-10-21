恭賀高市早苗任日本首相 國民黨：深化台日友誼
高市早苗出任日本首相，國民黨今表達誠摯祝賀，期盼未來自民黨與國民黨之間長期穩固的友誼能持續延續，雙方在政黨外交與各層面交流上更加密切往來。國民黨相信，台日兩黨共享民主、自由與法治的核心價值，未來將持續在區域和平與合作上並肩前行。
國民黨表示，作為中華民國最大在野黨，也期待日方一同重視區域穩定與歷史責任，期許避免參拜靖國神社等爭議。
同時，國民黨也特別表達對已卸任的首相石破茂誠摯感謝。石破茂多次率團來訪國民黨中央，長期以來對推動兩黨交流、強化友誼不遺餘力，為國民黨與自民黨奠定了堅實的互信基礎，國民黨對此深表敬意與感謝。
國民黨表示，將秉持「親美友日和陸」與「2D戰略（Defense與Dialogue）」的外交與國防方針，積極推動更緊密的台日關係。期待雙方能共同促進區域經貿繁榮，並攜手維護印太地區的和平與穩定。
