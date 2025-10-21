川普稱2027前中共不會攻台？ 張競：鋪陳與北京對話氛圍與談判前提

美國總統川普表示「不認為中國大陸可能在2027年攻台」，中華戰略學會資深研究員張競指出，川普的說法不無可能是刻意向北京示好，鋪陳與北京對話的氛圍與談判前提。張競並提醒，世事多變且難以預料，更何況美國雖有全球頂尖的情蒐能力，但也無法達到事事都料敵機先。

張競指出，川普曾多次公開表示不認同各方推論與預估2027年共軍可能動武侵台的說法；但他的表態，其實也有可能是在對北京喊話，刻意向習近平示好，並為川普所希望協商達成的政治交易，先行鋪陳適當互動氛圍與談判前提。講得更明白些，川普所提觀點，何嘗不是在打另類的台灣牌？

他提醒，世事多變未來難料，川普今天所預測的狀況，其實無法規範世界未來發展軌跡，更不可能讓現在到2027年的兩岸和戰，就此拍板定案不會改變。張競強調，研究戰略首要信條就是：「無論任何人保證在何時之前不會有戰亂—絕不可信，同樣若是有人斷言在何時之前必有戰禍—更不可信！」

張競進一步分析，美國政府無疑具有舉世無雙的情報資源與情蒐實力，情報圈內分析作業水準更是不容忽視，但若是回顧歷史，針對日本偷襲珍珠港、伊拉克海珊入侵科威特，甚至是911恐怖攻擊事件，其實美國情報圈也是無法事事達到神機妙算、料敵機先。

他指出，美國軍政高層的情報判斷，也曾經受到過信念與偏見干擾，不願意誠心面對情報蒐集所獲得的客觀事實，最後付出慘痛代價；最具體史例就是在韓戰時期，麥帥不斷駁斥情報單位示警北京將派兵參戰。同樣在東京灣事件發生後，華府當局也無視情報機關研判北越並未發動該項攻擊行動的結論報告，最後在國會掀起的政治浪潮下，讓美國踏入越戰泥淖，身陷其中損傷慘重卻無功而返。

張競說，美國在911事件後，堅稱海珊政權發展大規模殺傷性武器並為此入侵伊拉克，但事後卻完全未曾發現足以支持當初控訴的證據；美國國家戰爭學院曾就「情報政治化」與政府開戰決策過程，進行過系統性研究，並發表讓政府高層相當難堪之分析報告。結果證明，就算美國投入高額預算支持情報蒐集與分析研判，最後還是難以抗衡政治高層的決策傾向，到頭來仍然要臣服於決策者的政治意志與信念。

他提醒，假如政府不試圖改善兩岸關係，尋求與北京直接溝通對話，就只能坐視北京與華盛頓入席，而台北就只能在餐桌盤中任人宰割。他強調若不想當任人擺佈的棋子，就要找到通關密語，否則就只能閉嘴看戲，當個被人耍弄的觀眾。

