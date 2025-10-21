川普稱中共2027前不會攻台？ 李大中：想展現和習近平溝通無礙
美國總統川普表示「不認為中國大陸可能在2027年攻台」，淡江大學戰略所所長李大中分析，川普或許想表達自己和習近平的溝通無礙，或企圖展現「可以搞定對方」的自信。李大中提醒，川普當前應是最關注稀土管制等議題希望北京讓步，會如何打台灣牌？我方必須謹慎觀察和因應。
李大中指出，「北京何時最可能犯台」，一直是近年來美國學界智庫、國會議員高度關注的議題，同時也牽動美國近年來的戰略清晰與戰略模糊議題。
他分析，川普8月份也有類似讓外界意外的公開言論，川普當時宣稱習近平曾經保證「在他任內不會犯台」，但外界不得而知川普所指的到底是哪一次兩人的互動，北京當時回應「台灣議題是中國內部事務」，沒有承認或否認川普所言，當然，川普也指的也可能是六月初的那次川習通電。
李大中進一步解讀，川普的這次言論是非常川普風格的發言，用字遣詞未必精確，有些模糊，背景是川習即將在韓國會晤、美中第五輪貿易關稅談判即將展開之際。
他認為川普想傳達的意涵大概有幾點：包括想強調他與習近平的溝通互動無礙。並企圖顯示對於美中關係、雙方進行中的談判與交易有高度自信，自覺「一切在他掌握中」，可以搞定對方。
此外，川普也可能在某種程度上，刻意淡化美中在台灣議題上的分歧，向北京展現美國在台灣議題上，不會過度反應，尤其對比於拜登任內的美中雙方在台灣議題上的針鋒相對。
李大中提醒，川普特別主動提到「和習會面會提到台灣」，所以台灣還是要密切注意局勢發展。他認為，理論上川普當前最在意北京稀土管制、大豆等農產品出口中國、芬太尼等議題，這些是川普希望北京釋出善意與讓步的領域。至於台灣議題，李大中認為川普不會放棄台灣，但到底會怎麼運用這張牌，我方仍需要謹慎觀察與因應。
