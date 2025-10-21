台日首位女元首同框 蔡英文為高市早苗送祝福
日本21日召開臨時國會舉行首相指名選舉，自由民主黨總裁高市早苗獲推舉成為第104任首相，成為日本史上首位女性首相。對此，我國前總統蔡英文貼出兩人合照並獻上祝福。她祝高市早苗一切順利，展現卓越的領導與風采。
蔡英文於社群平台表示，恭喜高市早苗當選日本憲政史上第一位女性的首相。未來的道路將更加艱難，但她想與高市首相分享我所珍視的一段話：
「若有不一致，我們願帶來和諧；若有錯誤，我們願帶來真理；若有疑慮，我們願帶來信任；若有絕望，我們願帶來希望。」
蔡英文說，衷心祝福高市早苗一切順利，並展現卓越的領導與風采。
此外，我國現任女性副元首蕭美琴則表示，恭賀高市早苗女士當選日本首相！台灣與日本是共享民主自由價值的堅實夥伴，期盼未來在高市首相的領導之下，台日雙方持續深化情誼，共創繁榮發展。
👉花蓮堰塞湖溢流釀災情
▪ 懶人卡／堰塞湖溢流慘案 天災還人禍？災情、救援、政府應變一次看
▪ 整理包／花蓮光復鄉堰塞湖潰決「如1水庫灌入市區」 關鍵2個月時間軸
▪ 整理包／堰塞湖大解密！大自然「臨時水庫」怎麼形成、有何危險
▪ 圖解／馬太鞍溪堰塞湖災情為何這麼嚴重？為何不能事先破壞壩體？
▪ 圖解／還有洪災危險嗎？看馬太鞍溪堰塞湖變化 溢流破口在哪
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言