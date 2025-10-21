台日首位女元首同框 蔡英文為高市早苗送祝福

日本21日召開臨時國會舉行首相指名選舉，自由民主黨總裁高市早苗獲推舉成為第104任首相，成為日本史上首位女性首相。對此，我國前總統蔡英文貼出兩人合照並獻上祝福。她祝高市早苗一切順利，展現卓越的領導與風采。

蔡英文於社群平台表示，恭喜高市早苗當選日本憲政史上第一位女性的首相。未來的道路將更加艱難，但她想與高市首相分享我所珍視的一段話：

「若有不一致，我們願帶來和諧；若有錯誤，我們願帶來真理；若有疑慮，我們願帶來信任；若有絕望，我們願帶來希望。」

蔡英文說，衷心祝福高市早苗一切順利，並展現卓越的領導與風采。

此外，我國現任女性副元首蕭美琴則表示，恭賀高市早苗女士當選日本首相！台灣與日本是共享民主自由價值的堅實夥伴，期盼未來在高市首相的領導之下，台日雙方持續深化情誼，共創繁榮發展。

