盧秀燕恭喜高市早苗任日本首位女首相 「相信台日友好更進一步」

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
日本自民黨總裁高市早苗21日當選為日本首相。（路透）
日本自民黨總裁高市早苗今天在臨時國會投票中勝選，成為第104任日本首相，也是史上第一個女性首相，賴清德總統稍早祝賀。台中市長盧秀燕也發文祝賀，表示自己身為女性參政者，更能體會這分榮耀，相信在高市的領導下，台日友好能更進一步。

盧秀燕稍早在臉書粉專貼文，祝賀高市早苗榮任日本首位女性首相，開創政治新頁，盧身為女性參政者，更能體會這分榮耀；她深信，在高市的領導下，台日友好能更進一步，為國人共創穩定、繁榮的未來。

盧秀燕指出，她擔任台中市長期間，不僅和宮崎縣締結為台中與日本第一座姐妹市，7年下來的緊密互動中，締結總共9座友好城市與1座姐妹市，證明台中與日本的深厚情誼；今年2月，盧也率隊前往日本，拜會日方代表、參訪巨蛋場館、城市建設與觀光產業，帶回日本經驗的同時，也拉近人民距離。

台中市長盧秀燕發文恭喜高市早苗當選日本首相，相信台日友好能更進一步。記者黃仲裕／攝影
