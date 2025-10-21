盧秀燕恭喜高市早苗任日本首位女首相 「相信台日友好更進一步」
日本自民黨總裁高市早苗今天在臨時國會投票中勝選，成為第104任日本首相，也是史上第一個女性首相，賴清德總統稍早祝賀。台中市長盧秀燕也發文祝賀，表示自己身為女性參政者，更能體會這分榮耀，相信在高市的領導下，台日友好能更進一步。
盧秀燕稍早在臉書粉專貼文，祝賀高市早苗榮任日本首位女性首相，開創政治新頁，盧身為女性參政者，更能體會這分榮耀；她深信，在高市的領導下，台日友好能更進一步，為國人共創穩定、繁榮的未來。
盧秀燕指出，她擔任台中市長期間，不僅和宮崎縣締結為台中與日本第一座姐妹市，7年下來的緊密互動中，締結總共9座友好城市與1座姐妹市，證明台中與日本的深厚情誼；今年2月，盧也率隊前往日本，拜會日方代表、參訪巨蛋場館、城市建設與觀光產業，帶回日本經驗的同時，也拉近人民距離。
👉花蓮堰塞湖溢流釀災情
▪ 懶人卡／堰塞湖溢流慘案 天災還人禍？災情、救援、政府應變一次看
▪ 整理包／花蓮光復鄉堰塞湖潰決「如1水庫灌入市區」 關鍵2個月時間軸
▪ 整理包／堰塞湖大解密！大自然「臨時水庫」怎麼形成、有何危險
▪ 圖解／馬太鞍溪堰塞湖災情為何這麼嚴重？為何不能事先破壞壩體？
▪ 圖解／還有洪災危險嗎？看馬太鞍溪堰塞湖變化 溢流破口在哪
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言