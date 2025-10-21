財劃法「營業額」30%擬下修至8% 北市批中央忽視地方財政努力

財政部下午召開「中央統籌分配稅款分配方式」研商會議，依財政部所擬版本，將財政努力指標中「營利事業營業額」指標權重由現行30%降低至8％。台北市財政局在會中表達不滿並表示，此版本將完全忽視地方政府財政努力。

財政部下午召開統籌分配稅款分配方式研商會議，研擬再修財劃法統籌稅款分配架構、指標及權重進行討論。研擬再修財劃法，其中大幅下修「營利事業營業額」權重。為保障台北市民權益，北市府財政局在會中，明確表達立場，堅決反對財政部研擬版本。

北市財政局也認為，針對基本建設需求指標，也忽視商業及服務業，將造成各產業發展不均衡，並影響地方建設，同時未考量城鄉土地價值與管理成本差異。

